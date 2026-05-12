Koniec z dźwiganiem butelek i puszek. Zabiorą je spod naszych drzwi

Tego typu usługa to była właściwie jedynie kwestia czasu. Zwrot puszek oraz butelek bez wychodzenia z domu? Dokładnie tak to wygląda. Kurier zabiera je przy okazji odbioru zamówienia z zakupami. To rozwiązanie, z którego możemy skorzystać, jeśli jesteśmy klientami sieci Frisco.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:42
Zabiorą nam butelki spod naszych drzwi

Jak zauważa portalsamorzadowy.pl, to rozwiązanie stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę wygody oraz eliminuje bariery, z którymi mierzą się osoby korzystające z tradycyjnych butelkomatów. 

Sklep internetowy Frisco jako jeden z pierwszych dostawców zakupów spożywczych, pomyślał o tego typu udogodnieniu. Możemy być jednak pewni, że za jego przykładem pójdą wkrótce inni.

Nowa usługa pozwala oddawać butelki i puszki kurierowi przy drzwiach, bez konieczności odwiedzania sklepu lub recyklomatu na mieście. Kurier odbiera wszystkie opakowania objęte kaucją, niezależnie od miejsca, w którym zostały zakupione. Zwrot kaucji trafia do klientów w postaci kuponu, albo przelewu. 

Usługa ta działa już w największych polskich miastach, takich jak Warszawa, Aglomeracja Śląska, Kraków i Trójmiasto. 

System kaucyjny z założenia jest prosty, ale w praktyce użytkownik trafia na różne bariery - od konieczności wożenia lub noszenia opakowań do punktów stacjonarnych, po sytuacje, w których do butelkomatu jest długa kolejka, albo chwilowo "nie działa".

mówi Grzegorz Czekalski, dyrektor Frisco.

Kurier da worki i odbierze opakowania

W przypadku korzystania z usług Frisco, klient otrzymuje bezpłatne, dedykowane worki na swoje zwroty. Kurier odbiera przy kolejnej wizycie butelki i puszki - nie więcej niż dwa worki podczas jednej wizyty. 

sklepy internetowe system kaucyjny operator systemu kaucyjnego usługi kurierskie kurierzy
Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, Frisco