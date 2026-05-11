Intel Razor Lake-AX zaskoczy konstrukcją. Dostaniemy niskie opóźnienia

Niebiescy pracują już w pocie czoła nad kolejnymi generacjami swoich CPU. Jedna z nich podzielona będzie na "zwykłe" wersje oraz modele specjalne.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:07
Intel może wrócić do pomysłu, który ostatnio zastosował w układach Lunar Lake pod koniec 2024 roku. Mowa o pamięci RAM zintegrowanej z procesorem. Tym razem nie chodzi jednak o energooszczędne jednostki dla cienkich laptopów, ale o znacznie ambitniejszy projekt z segmentu high-end.

Rodzina ta wykorzysta architektury Griffin Cove i Golden Eagle

Według najnowszych przecieków, układy Intel Razor Lake-AX mają korzystać z tzw. "memory on-package". To rozwiązanie pozwala umieścić kości DRAM na tym samym substracie co CPU, a to przekłada się na niższe opóźnienia, lepszą energooszczędność i bardziej kompaktową konstrukcję komputera.

Nie wiadomo jeszcze, jaki dokładnie standard pamięci zostanie użyty, ale w grę wchodzą przede wszystkim LPDDR5X oraz nowsze LPDDR6. Biorąc pod uwagę, że premiera spodziewana jest dopiero około 2028 roku, bardziej prawdopodobny wydaje się druga z wymienionych opcji.

Wyższa przepustowość pamięci byłaby szczególnie ważna dla zintegrowane układu graficznego, który ma być jednym z najważniejszych elementów tej platformy, i zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Niewykluczone też, że Intel wykorzysta własne rozwiązanie ZAM, czyli Z-Angle Memory, aby przy okazji pokazać potencjał nowego podejścia do projektowania pamięci.

Warto podkreślić, że o ile "zwykłe" Intel Razor Lake ma trafić do komputerów stacjonarnych i laptopów z dedykowanymi GPU, tak modelom -AX będzie bliżej do układów AMD z rodziny Halo. Obecnie taką rolę pełni Strix Halo, który jest pozycjonowany jako najmocniejszy układ od Czerwonych dla AI PC. W planach Niebieskich jest jednak jeszcze rodzina Serpent Lake, gdzie po raz pierwszy pojawi się sekcja graficzna od NVIDII.

Źródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: Haze2K1@X, Wccftech, oprac. własne