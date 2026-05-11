Kolejny chiński gracz wchodzi na rynek pamięci RAM. Będzie taniej?

Boom na sztuczną inteligencję coraz mocniej odbija się na rynku pamięci. Centra danych potrzebują ogromnych ilości DRAM, a popyt rośnie praktycznie na całym świecie. Dotyczy to również Chin, gdzie infrastruktura dla AI powstaje w bardzo szybkim tempie. Lokalni producenci nie chcą więc dłużej opierać się wyłącznie na dostawach od zagranicznych graczy.

Pierwsze dostawy do serwerowni zostały już zrealizowane

Do tej pory najwięcej mówiło się o ekspansji firm CXMT i YMTC, które inwestują miliardy w zwiększanie produkcji wafli krzemowych oraz rozbudowę kolejnych zakładów. Nie są to jednak jedyne chińskie podmioty zainteresowane rynkiem pamięci. Jiahe Jinwei już w 2021 roku zapowiadało wejście w segment DDR5, a teraz należąca do POWEV marka SINKER poinformowała o wprowadzeniu nowych modułów DDR5.

Według oficjalnej oferty przygotowano pamięci w kilku wariantach. Część produktów ma być kierowana wyłącznie na rynek chiński, natomiast pozostałe będą dostępne globalnie. W portfolio znalazły się moduły UDIMM, SODIMM oraz RDIMM, czyli rozwiązania przeznaczone zarówno do segmentu konsumenckiego, jak i serwerowego. Producent deklaruje pojemności do 64 GB oraz prędkości sięgające 5600 MT/s.

Firma podkreśla zgodność ze standardem JEDEC. SINKER zwraca też uwagę na odporność modułów na wstrząsy i upadki oraz zabezpieczenia mające chronić dane podczas uruchamiania urządzenia. Nowe pamięci mają trafiać m.in. do laptopów, komputerów stacjonarnych, urządzeń edukacyjnych, sprzętu medycznego i systemów administracji publicznej.