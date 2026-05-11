Sprzęt

Kolejny chiński gracz wchodzi na rynek pamięci RAM. Będzie taniej?

Chociaż nie mówimy tutaj o propozycjach bijących rekordy wydajności, to mają jedną zaletę - są dostępne. A obecnie to wcale nie jest takie oczywiste.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:51
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kolejny chiński gracz wchodzi na rynek pamięci RAM. Będzie taniej?
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Boom na sztuczną inteligencję coraz mocniej odbija się na rynku pamięci. Centra danych potrzebują ogromnych ilości DRAM, a popyt rośnie praktycznie na całym świecie. Dotyczy to również Chin, gdzie infrastruktura dla AI powstaje w bardzo szybkim tempie. Lokalni producenci nie chcą więc dłużej opierać się wyłącznie na dostawach od zagranicznych graczy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwsze dostawy do serwerowni zostały już zrealizowane

Do tej pory najwięcej mówiło się o ekspansji firm CXMT i YMTC, które inwestują miliardy w zwiększanie produkcji wafli krzemowych oraz rozbudowę kolejnych zakładów. Nie są to jednak jedyne chińskie podmioty zainteresowane rynkiem pamięci. Jiahe Jinwei już w 2021 roku zapowiadało wejście w segment DDR5, a teraz należąca do POWEV marka SINKER poinformowała o wprowadzeniu nowych modułów DDR5.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pamięć RAM PATRIOT Viper Elite II 32GB 3200MHz
Pamięć RAM PATRIOT Viper Elite II 32GB 3200MHz
0 zł
929 zł - najniższa cena
Kup teraz 929 zł
Pamięć RAM GOODRAM IRDM X 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL16
Pamięć RAM GOODRAM IRDM X 8GB (1x8GB) DDR4 3200MT/s CL16
-100.99 zł
399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299 zł
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30
Pamięć RAM ADATA XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30
0 zł
1939 zł - najniższa cena
Kup teraz 1939 zł
Advertisement

Według oficjalnej oferty przygotowano pamięci w kilku wariantach. Część produktów ma być kierowana wyłącznie na rynek chiński, natomiast pozostałe będą dostępne globalnie. W portfolio znalazły się moduły UDIMM, SODIMM oraz RDIMM, czyli rozwiązania przeznaczone zarówno do segmentu konsumenckiego, jak i serwerowego. Producent deklaruje pojemności do 64 GB oraz prędkości sięgające 5600 MT/s.

Kolejny chiński gracz wchodzi na rynek pamięci RAM. Będzie taniej?

Firma podkreśla zgodność ze standardem JEDEC. SINKER zwraca też uwagę na odporność modułów na wstrząsy i upadki oraz zabezpieczenia mające chronić dane podczas uruchamiania urządzenia. Nowe pamięci mają trafiać m.in. do laptopów, komputerów stacjonarnych, urządzeń edukacyjnych, sprzętu medycznego i systemów administracji publicznej.

Dla Chin ma to znaczenie strategiczne. Globalne ograniczenia podaży pamięci już przełożyły się na wyraźne wzrosty cen, a Samsung, SK hynix i Micron są mocno związane z największymi firmami rozwijającymi infrastrukturę AI. Własne źródła dostaw pozwalają chińskim firmom ograniczać zależność od zagranicznych producentów, zwłaszcza w momencie, gdy dodatkowe moce produkcyjne są trudno dostępne.

GOODRAM IRDM DDR5 32 GB 6000 MHz CL 30
Image
telepolis
chiny RAM DRAM DDR5 YMTC CXMT SINKER POWEV Jiahe Jinwei
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: SINKER, Wccftech, Oprac. własne