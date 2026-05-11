Nie masz Wi-Fi 7 w swoim komputerze? Jest na to banalny sposób

To świetna propozycja dla użytkowników, którzy chcą zmodernizować łączność w swoim komputerze bez potrzeby ingerencji w jego wnętrze. Dzięki kompaktowym rozmiarom adaptera ulepszenie laptopa lub komputera stacjonarnego o moduł Wi-Fi 7 z 6 GHz jest niezwykle proste i pozwala uniknąć montażu dodatkowych, wewnętrznych podzespołów.

Trzy pasma i nowoczesne technologie

Karta sieciowa Archer TBE400U pozwala na transmisję w trzech pasmach, gwarantując prędkości rzędu do 2882 Mb/s (zarówno w paśmie 6 GHz, jak i 5 GHz) oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Taka specyfikacja umożliwia wykorzystanie potencjału Wi-Fi 7 w różnorodnych, codziennych zastosowaniach: od pracy zdalnej, poprzez bezproblemowe odtwarzanie strumieniowego wideo w najwyższej jakości, aż po rozgrywki sieciowe wymagające jak najmniejszych opóźnień.

Wydajny transfer danych jest dodatkowo wspierany przez technologie takie jak MLO, 4K-QAM oraz Multi-RU. Komunikację z komputerem zapewnia interfejs USB 3.0, co znacznie ułatwia i przyspiesza podłączenie akcesorium.

Praktycznym rozwiązaniem jest zintegrowana konstrukcja złącza 2w1, która pozwala na swobodne przełączanie się między wtykami USB typu C oraz typu A. Dzięki temu sprzęt współpracuje bez przeszkód zarówno z nowszymi ultrabookami, jak i nieco starszymi pecetami.

O odpowiedni poziom bezpieczeństwa dba wsparcie dla protokołu WPA3, a sam adapter przeznaczono do współpracy z 64-bitowymi systemami operacyjnymi Windows 10 oraz 11.

Cena i dostępność