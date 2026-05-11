Trzy aparaty 200 Mpix w jednym smartfonie? Oto Oppo Find X10 Pro Max

W sieci pojawiły się najnowsze przecieki dotyczące nadchodzącego flagowca marki Oppo. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez popularnego leakera Digital Chat Station, producent pracuje nad zupełnie nowym modelem Find X10 Pro Max. Smartfon ma wypełnić lukę w ofercie i ma być umieszczony nad wersją Find X10 Pro, a pod najpotężniejszym Find X10 Ultra. Co istotne z perspektywy europejskich klientów, urządzenie ma zadebiutować globalnie wraz z premierą w Chinach.

Producent jest obecnie na etapie wewnętrznej oceny przedprodukcyjnych podzespołów i wciąż rozważa dwie opcje płaskiego wyświetlacza LTPO. Pierwsza zakłada zastosowanie panelu o przekątnej 6,89 cala z rozdzielczością 2K, natomiast druga to nieco mniejszy, 6,78-calowy ekran o rozdzielczości 1,5K. Sercem nowego Oppo Find X10 Pro Max ma być niezaprezentowany jeszcze, potężny układ MediaTek Dimensity 9600 Pro, wykonany w litografii 2 nm.

Tego jeszcze nie było: trzy aparaty 200 Mpix

Największe emocje budzi jednak konfiguracja aparatów fotograficznych. Główna jednostka ma otrzymać matrycę o rozdzielczości 200 Mpix i sporym rozmiarze 1/1,3 cala. Zestaw uzupełni peryskopowy teleobiektyw, również wykorzystujący sensor 200 Mpix (o imponującej wielkości 1/1,28 cala), a także czujnik multispektralny 3 Mpix. To jednak nie koniec.

Obecnie firma testuje dwa odmienne warianty dla aparatu ultraszerokokątnego. Na ostateczną decyzję czeka potężna matryca 200 Mpix o rozmiarze 1/1,56 cala oraz mniejszy, jednostka 50 Mpix o wielkości 1/2,75 cala.

W sumie więc w Oppo Find X10 Pro Max, w optymalnym wariancie, z tyłu obudowy może pojawić się takie połączenie:

aparat główny 200 Mpix z matrycą 1/1,3 cala,

aparat 200 Mpix z matrycą 1/1,28 cala i teleobiektywem peryskopowym,

aparat ultraszerokokątny 200 Mpix z matrycą 1/1,56 cala,

czujnik wielospektralny 3 Mpix.

Jeśli Oppo zdecyduje się wdrożyć wariant z trzema aparatami 200 Mpix, Find X10 Pro Max zaoferuje jedno z najodważniejszych podejść do sprzętu fotograficznego na rynku mobilnym. Oczywiście sam fakt zastosowania matryc 200 Mpix jeszcze nie jest gwarantem fotograficznej jakości, jednak w przypadku Oppo szanse na powodzenie są dość duże. Prawdopodobnie i tym razem konfiguracja aparatów będzie powstawać we współpracy z firmą Hasselblad.