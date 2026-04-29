Oppo Find X9 Ultra już w Polsce. Zwrot 500 zł na start

Do oficjalnej sprzedaży w Polsce trafił najnowszy flagowy foto smartfon Oppo Find X9 Ultra. Urządzenie jest dostępne wraz z zestawem Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, zawierającym telekonwerter. Z tej okazji producent przygotował ofertę przedsprzedażową, dzięki której użytkownicy mogą zaoszczędzić nawet 500 zł. Promocja rusza 29 kwietnia i potrwa do 13 maja.

Oppo Find X9 Ultra zadebiutował globalnie 21 kwietnia i obok Vivo X300 Ultra jest w tej chwili najbardziej pożądanym fotosmartfonem na rynku. Obydwa urządzenia współpracują z telekonwerterami, znacznie rozszerzającymi możliwości aparatów w smartfonach, więc pełne zestawy mogą się sprawdzić w rękach najbardziej wymagających entuzjastów fotografii mobilnej.

Najmocniejszym atutem sekcji foto w Oppo Find X9 Ultra jest aparat 50 Mpix z matrycą Samsung JNL oraz teleobiektywem Hasselblad z przysłoną f/3.5. Zapewnia on 10-krotny zoom optyczny oraz 20-krotny zoom o jakości optycznej. Smartfon wyposażono także w dwa aparaty 200 Mpix z obiektywami Hasselblad. Główny, Hasselblad 200 MP Ultra-Sensing Main Camera, wykorzystuje nowy sensor Sony LYTIA 901 o rozmiarze 1/1,12 cala.

Wspiera go aparat 200 Mpix z matrycą 1/1,28 cala oraz teleobiektywem Hasselblad f/2.2 z zoomem 3x i trybem makro. Zestaw uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a także nowa generacja aparatu True Color Camera – jest to multispektralny sensor zapewniający bardziej naturalne odwzorowanie barw. Cały system aparatów w Find X9 Ultra zapewnia obrazowanie w zakresie od 14 mm aż do 460 mm.

Przedsprzedaż z cashbackiem

Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w wersji 12/512 GB w kolorach Tundra Umber (czarnym) i Canyon Orange (pomarańczowym). Cena wyjściowa modelu wynosi 7399 zł.

W standardzie użytkownicy otrzymują również dodatkowy rok gwarancji oraz 3 miesiące dostępu do Google AI Pro.

Zestaw Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, w którym znajduje się m.in. telekonwerter rozszerzający możliwości fotograficzne smartfonu, dostępny jest w cenie 1999 zł. Ten dodatkowy obiektyw pozwala uzyskać ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny. W połączeniu z sensorem 200 Mpix pozwala uzyskać ostre zdjęcia nawet przy większym niż 30-krotnym przybliżeniu.

W okresie przedsprzedaży od 29 kwietnia do 13 maja 2026 r. (lub do wyczerpania zapasów), osoby decydujące się na zakup urządzenia mogą skorzystać z promocji cashback – zwrotu 400 zł przy płatności BLIK. Dla użytkowników zainteresowanych zakupem online w polskim e-sklepie Oppo przewidziano także dodatkowe korzyści – kody rabatowe od twórców internetowych umożliwiają uzyskanie dodatkowej zniżki 100 zł. Razem daje to aż 500 zł rabatu.