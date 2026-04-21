Oppo Find X9 Ultra rozwala system. Do Polski wchodzi 29 kwietnia

Flagowy Oppo Find X9 Ultra doczekał się zapowiadanej od dawna premiery. Ten smartfon to propozycja dla najbardziej wymagających fanów mobilnej fotografii, bezpośredni konkurent dostępnego u nas od niedawna Vivo X300 Ultra oraz Xiaomi 17 Ultra, a także odpowiedź na Huawei Pura 90 Pro Max.

Oppo Find X9 Ultra już niedługo trafi do przedsprzedaży w Polsce. Cena pozostaje na razie tajemnicą.

Oppo Find X9 Ultra – zestaw aparatów

Nowy flagowiec Oppo to przede wszystkim bardzo solidna sekcja fotograficzna. Find X9 Ultra wprowadza nową generację systemu Hasselblad Master Camera, czyli pięć współpracujących ze sobą tylnych aparatów.

Najmocniejszym atutem jest aparat 50 Mpix ze spersonalizowanym sensorem Samsung JNL oraz teleobiektywem Hasselblad z przysłoną f/3.5. Zapewnia on 10-krotny rzeczywisty zoom optyczny oraz 20-krotny zoomem o jakości optycznej. By uzyskać taki efekt, firma Oppo zastosowała konstrukcję Quintuple Prism Reflection Periscope Structure, która pięciokrotnie załamuje tor światła, umożliwiając zastosowanie obiektywu 10x przy jednoczesnym skróceniu modułu o 30%. Dodatkowo pracę aparatu wspierają: architektura Pristine Optical Path, eliminującą 99,999% światła rozproszonego, oraz optyczna stabilizacja Sensor Shift.

Obok teleobiektywu z zoomem 10x znalazły się dwa aparaty 200 Mpix z obiektywami Hasselblad. Główny, Hasselblad 200 MP Ultra-Sensing Main Camera, wykorzystuje nowy sensor Sony LYTIA 901 o rozmiarze 1/1,12 cala. Producent przekonuje, że dzięki jasnej przysłonie f/1.5 dorównuje on pod względem ilości przechwytywanego światła 1-calowemu obiektywowi głównemu poprzedniej generacji. Wspiera go aparat 200 Mpix z sensorem 1/1,28 cala oraz teleobiektywem Hasselblad f/2.2 z zoomem 3x. Minimalna odległość ostrzenia 15 cm sprawia, że aparat pełni również funkcję obiektywu makro.

System optyczny uzupełnia aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, który przechwytuje o 56% więcej światła, umożliwiając fotografowanie rozległych krajobrazów, a także nowa generacja aparatu True Color Camera. Ten multispektralny sensor precyzyjnie mierzy balans bieli, zapewniając bardziej naturalne odwzorowanie barw. Cały system aparatów w Find X9 Ultra zapewnia obrazowanie w zakresie od 14 mm aż do 460 mm.

Za możliwości aparatów odpowiada też część programowa. Nowa generacja trybu Hasselblad Master Mode oddaje użytkownikowi pełną kontrolę nad procesem twórczym.

Dzięki całkowicie przebudowanej ścieżce przetwarzania obrazu system rezygnuje z agresywnego mapowania tonów, charakterystycznego dla tradycyjnych smartfonów. W efekcie fotografowie otrzymują niezwykle plastyczne i szczegółowe kadry o naturalnym charakterze, wolne od cyfrowych artefaktów i nadmiernej obróbki – zachwala Oppo.

Hasselblad Master Mode umożliwia fotografowanie w formatach 50 MP JPEG MAX i 50 MP RAW MAX, oferując rozdzielczość o jakości optycznej w sześciu różnych ogniskowych: 14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm i 230 mm. Użytkownicy mogą też korzystać z dziewięciu klasycznych symulacji filmowych lub stworzyć własny styl fotograficzny.

Oppo zaprezentowało także dodatkowe fotograficzne akcesoria: Find X9 Ultra Hasselblad Earth Explorer Kit, czyli ertui Hasselblad Explorer Case oraz telekonwerter OPPO Hasselblad 300mm Explorer. Dodatkowy obiektyw, wyposażony w 16 szklanych elementów, montuje się bezpośrednio do teleobiektywu 3x, uzyskując ekwiwalent ogniskowej 300 mm i 13-krotny zoom optyczny.

Możliwości wideo

Smartfon umożliwia nagrywanie w 4K 60 fps Dolby Vision HDR, z zastosowaniem zoomu od 0,6x aż do 30x. Dwa aparaty Hasselblad 200 Mpix umożliwiają filmowanie w kinowym formacie 4K przy 120 fps oraz wprowadzają nagrywanie 8K przy 30 fps. Daje to twórcom elastyczność w postprodukcji, pozwalając na swobodne kadrowanie i przycinanie materiału bez utraty detali.

Dla profesjonalistów oczekujących swobody na etapie montażu Find X9 Ultra debiutuje z profilem O-Log2. Zakres kontroli twórczej poszerza także nowa obsługa 3D LUT. Użytkownicy mogą bezpośrednio wgrywać do urządzenia zewnętrzne LUT-y i monitorować własne gradacje kolorystyczne w czasie rzeczywistym.

Oppo Find X9 Ultra to też smartfon

Find X9 Ultra został wyposażony w wyświetlacz AMOLED QHD+ o przekątnej 6,82 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz, który osiąga szczytową jasność HDR do 3600 nitów.

Sercem urządzenia jest najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, za kulturę pracy odpowiada zaawansowana komora parowa z modułem Encapsulated Thermal Unit, zapewniające wydajność nawet podczas wymagających zadań, takich jak nagrywanie wideo w 8K.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 7050 mAh z szybkim ładowaniem przewodowy 100 W SUPERVOOC oraz bezprzewodowym 50 W AIRVOOC.

Find X9 Ultra będzie dostępny w dwóch wyrazistych wersjach kolorystycznych: Tundra Umber (czarny) oraz Canyon Orange (pomarańczowy). Ten drugi wykonano z włókna klasy lotniczej, które zapewnia wytrzymałość przy zachowaniu smukłego profilu. Smartfon wyróżnia się certyfikatami IP66, IP68 i IP69, które gwarantują najwyższą ochronę przed pyłem i wodą.

Dostępność w Polsce

Oppo Find X9 Ultra będzie dostępny w Polsce w obydwu kolorach już od 29 kwietnia, gdy ruszy premierowa oferta promocyjna. Więcej szczegółów oraz cennik zostaną podane wkrótce.