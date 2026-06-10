Fintech
Fiskus informuje w sprawie 10 czerwca. Będą utrudnienia
Fikus opublikował komunikat. Chodzi o utrudnienia, które wystąpią już dzisiaj, czyli 10 czerwca.
Dodaj do ulubionych źródeł w Google0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Urząd Skarbowy informuje o planowanych utrudnieniach w dostępie do niektórych usług. Są one związane z planowanymi pracami serwisowymi.
Przerwa w eUrząd Skarbowy
Przerwa odbędzie się już dzisiaj, czyli 10 czerwca 2026 roku. Utrudnienia mają trwać zaledwie godzinę, ale od 19:00 do 20:00, więc w czasie, w którym z usług eUrzędu Skarbowego może chcieć skorzystać wiele osób.
Wybrane okazje dla Ciebie
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 512GB 6.9" 120Hz Głębinowy błękit
0 zł
Kup teraz 6923 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A376
0 zł
Kup teraz 1599 zł
Smartfon OSCAL Tank 1 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
Kup teraz 1499.99 zł
W tym czasie fiskus planuje prace serwisowe. Oznacza to, że dostęp do usług eUrzędu Skarbowego może być ograniczony.
W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w składaniu pism. Przepraszamy za utrudnienia.