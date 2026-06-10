Fiskus informuje w sprawie 10 czerwca. Będą utrudnienia

Urząd Skarbowy informuje o planowanych utrudnieniach w dostępie do niektórych usług. Są one związane z planowanymi pracami serwisowymi.

Przerwa w eUrząd Skarbowy

Przerwa odbędzie się już dzisiaj, czyli 10 czerwca 2026 roku. Utrudnienia mają trwać zaledwie godzinę, ale od 19:00 do 20:00, więc w czasie, w którym z usług eUrzędu Skarbowego może chcieć skorzystać wiele osób.