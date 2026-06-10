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Fiskus informuje w sprawie 10 czerwca. Będą utrudnienia

Fikus opublikował komunikat. Chodzi o utrudnienia, które wystąpią już dzisiaj, czyli 10 czerwca.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:53
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Fiskus informuje w sprawie 10 czerwca. Będą utrudnienia
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Urząd Skarbowy informuje o planowanych utrudnieniach w dostępie do niektórych usług. Są one związane z planowanymi pracami serwisowymi.

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Przerwa w eUrząd Skarbowy

Przerwa odbędzie się już dzisiaj, czyli 10 czerwca 2026 roku. Utrudnienia mają trwać zaledwie godzinę, ale od 19:00 do 20:00, więc w czasie, w którym z usług eUrzędu Skarbowego może chcieć skorzystać wiele osób.

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W tym czasie fiskus planuje prace serwisowe. Oznacza to, że dostęp do usług eUrzędu Skarbowego może być ograniczony.

W tym czasie mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w składaniu pism. Przepraszamy za utrudnienia.

informuje skarbówka.
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telepolis
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Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock.com, Urząd Skarbowy
Źródła tekstu: podatki.gov.pl