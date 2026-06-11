Ecovacs w Polsce. Nowe Deebot-y same sprzątają i… myją się po pracy
Ecovacs rozszerza ofertę w Polsce o nowe roboty sprzątające z rodziny Deebot. Producent stawia na automatyzację i ograniczenie obsługi do minimum.
Robot, który radzi sobie z zaschniętym brudem
Najbardziej zaawansowany model to Deebot X12 Omni Cyclone. To pierwszy robot z technologią FocusJet, która wstępnie rozmiękcza plamy. W praktyce oznacza to skuteczniejsze czyszczenie na przykład kuchennych zabrudzeń.
Na pokładzie znalazł się też system Blast z przepływem powietrza do 22 l/s i mocą ssania 22000 Pa. Do tego dochodzi ZeroTangle 4.0, który ogranicza wkręcanie włosów w szczotki. Ciekawie wygląda też Mop Roller Smart Cover – robot podnosi i osłania mop przy wjeździe na dywan.
Stacja Omni jest bezworkowa i sama się czyści. Quick-clean Scraper Ring usuwa kurz z wnętrza jednym przyciskiem. Do tego dwa zbiorniki na środki czyszczące i automatyczne przełączanie między nimi.
Taniej, ale nadal bardzo mocno
Deebot T30e Omni to propozycja dla osób, które chcą automatyzacji w niższej cenie. Oferuje 20000 Pa mocy ssania i technologię ZeroTangle 3.0.
System OZMO Turbo 2.0 odpowiada za mopowanie, a funkcja Auto-lift unosi mop na dywanach. Robot korzysta też z TrueMapping 2.0 i TrueDetect 3D, dzięki czemu omija przeszkody i dopasowuje się do pomieszczeń.
Po sprzątaniu wraca do stacji Omni, która opróżnia pojemnik, myje i suszy pady oraz uzupełnia wodę. Użytkownik praktycznie nie musi nic robić.
Roboty do trudnych przestrzeni
W Polsce pojawiły się też Deebot T90 Pro Omni i Deebot T50 Omni Gen 3. Oba są niższe niż typowe roboty, więc lepiej radzą sobie pod meblami.
Deebot T90 Pro Omni oferuje TruePass do pokonywania progów do 4 cm i system Triple Lift. Dzięki AIVI 3D rozpoznaje ponad 100 obiektów, w tym kable czy zabrudzenia po zwierzętach. Stacja korzysta z gorącej wody i suszy mop, co zapobiega zapachom.
Z kolei Deebot T50 Omni Gen 3 stawia na precyzję. TruEdge 2.0 pozwala sprzątać przy samej krawędzi, a moc ssania sięga 25000 Pa. System OZMO Turbo 2.0 z obrotowymi mopami radzi sobie nawet z trudnymi plamami.
Dostępność i cena
Nowe roboty sprzątające Ecovacs są już dostępne w Polsce. Ceny prezentują się tak:
- Deebot X12 Omni Cyclone – 5999 zł,
- Deebot T90 Pro Omni – 3399 zł,
- Deebot T50 Omni Gen 3 – 2149 zł,
- Deebot T30e Omni – 1699 zł.