Ecovacs w Polsce. Nowe Deebot-y same sprzątają i… myją się po pracy

Robot, który radzi sobie z zaschniętym brudem

Najbardziej zaawansowany model to Deebot X12 Omni Cyclone. To pierwszy robot z technologią FocusJet, która wstępnie rozmiękcza plamy. W praktyce oznacza to skuteczniejsze czyszczenie na przykład kuchennych zabrudzeń.

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Na pokładzie znalazł się też system Blast z przepływem powietrza do 22 l/s i mocą ssania 22000 Pa. Do tego dochodzi ZeroTangle 4.0, który ogranicza wkręcanie włosów w szczotki. Ciekawie wygląda też Mop Roller Smart Cover – robot podnosi i osłania mop przy wjeździe na dywan.

Stacja Omni jest bezworkowa i sama się czyści. Quick-clean Scraper Ring usuwa kurz z wnętrza jednym przyciskiem. Do tego dwa zbiorniki na środki czyszczące i automatyczne przełączanie między nimi.

Taniej, ale nadal bardzo mocno

Deebot T30e Omni to propozycja dla osób, które chcą automatyzacji w niższej cenie. Oferuje 20000 Pa mocy ssania i technologię ZeroTangle 3.0.

System OZMO Turbo 2.0 odpowiada za mopowanie, a funkcja Auto-lift unosi mop na dywanach. Robot korzysta też z TrueMapping 2.0 i TrueDetect 3D, dzięki czemu omija przeszkody i dopasowuje się do pomieszczeń.

Po sprzątaniu wraca do stacji Omni, która opróżnia pojemnik, myje i suszy pady oraz uzupełnia wodę. Użytkownik praktycznie nie musi nic robić.

Roboty do trudnych przestrzeni

W Polsce pojawiły się też Deebot T90 Pro Omni i Deebot T50 Omni Gen 3. Oba są niższe niż typowe roboty, więc lepiej radzą sobie pod meblami.

Deebot T90 Pro Omni oferuje TruePass do pokonywania progów do 4 cm i system Triple Lift. Dzięki AIVI 3D rozpoznaje ponad 100 obiektów, w tym kable czy zabrudzenia po zwierzętach. Stacja korzysta z gorącej wody i suszy mop, co zapobiega zapachom.

Z kolei Deebot T50 Omni Gen 3 stawia na precyzję. TruEdge 2.0 pozwala sprzątać przy samej krawędzi, a moc ssania sięga 25000 Pa. System OZMO Turbo 2.0 z obrotowymi mopami radzi sobie nawet z trudnymi plamami.

Dostępność i cena

Nowe roboty sprzątające Ecovacs są już dostępne w Polsce. Ceny prezentują się tak: