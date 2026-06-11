Samsung szykuje potężne uderzenie. Nowe hity z certyfikatem

Nowy składak na horyzoncie

W indyjskiej bazie certyfikacyjnej BIS dostrzeżono dwa nadchodzące sprzęty Samsunga. Pierwszy z nich ukrywa się pod oznaczeniem SM-F971B. To wyczekiwany Galaxy Z Fold8, który ma być nowym, szerokim składakiem w ofercie firmy. Z samego certyfikatu nie dowiadujemy się zbyt wiele o podzespołach, ale z pomocą przychodzą nam niedawne przecieki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Smartfon zaoferuje duży, 7,6-calowy ekran główny o bardzo praktycznych proporcjach 4:3. Na tylnym panelu znajdziemy solidny i sprawdzony zestaw aparatów. Będzie to 50-megapikselowa jednostka główna oraz 50-megapikselowy aparat ultraszerokokątny. Taka konfiguracja ma się przełożyć na dobrą jakość zdjęć, na przykład z wakacji.

Urządzenie ma być również bardzo lekkie jak na tę klasę sprzętu. Masa ma wynieść około 200 gramów. O długi czas pracy zadba akumulator o pojemności 4800 mAh. Naładujemy ją przewodowo z całkiem sensowną mocą 45 W. Szykuje się solidny i wygodny w codziennej obsłudze smartfon.

Smartwatch do zadań specjalnych

Drugie urządzenie z certyfikatem to zegarek Samsung Galaxy Watch Ultra 2. W bazie BIS figuruje on pod modelem oznaczonym jako SM-L715F. Tutaj również musimy w pełni polegać na nieoficjalnych doniesieniach. A te brzmią naprawdę obiecująco dla wszystkich fanów nowoczesnych technologii ubieralnych.

Zegarek otrzyma potężny akumulator o pojemności aż 800 mAh. Powinien on zapewnić długi czas pracy z dala od ładowarki, co od zawsze jest największą bolączką zaawansowanych smartwatchy, w szczególności tych koreańskich. Na pokładzie nie zabraknie też wsparcia dla łączności 5G. Sercem urządzenia będzie nowoczesny i niezwykle wydajny procesor Snapdragon Wear Elite firmy Qualcomm. Wszystko to ma zagwarantuje błyskawiczne i płynne działanie interfejsu.

Kiedy oficjalna premiera?

Wiele wskazuje na to, że oba urządzenia zobaczymy jeszcze tego lata. Zadebiutują one podczas drugiego w tym roku wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. Branżowe plotki mówią, że impreza odbędzie się 22 lipca w Londynie. Samsung jeszcze tego oficjalnie nie potwierdził, więc warto na razie zachować odrobinę dystansu.