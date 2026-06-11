Nie tylko smoki. Powróci coś jeszcze, co dobrze znamy z Gry o Tron

"Ród Smoka" czerpie garściami z "Gry o Tron"

Trzeci sezon "Rodu Smoka" powróci do trendu, związanego z postaciami, który po raz pierwszy można było zaobserwować kilka lat temu w "Grze o tron". Ryan Condal, współtwórca i showrunner "Rodu Smoka" zdradził, że postać Rhaenryry Targaryen, granej przez Emmę D'Arcy, przejdzie ewolucję w sezonie 3.

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Condal, porównał tą sytuację dokładnie z przypadkiem Jamie'go Lannistera z "Gry o Tron". Ci, którzy oglądali serial, doskonale kojarzą moment, kiedy Jamie wypycha przez okno małego Brana Starka w pierwszym sezonie serialu. I to jest zupełnie inna wersja bohatera, którą fani widzą potem w dalszych odcinkach - kiedy Jamie ma już tylko jedną dłoń i podróżuje po Westeros z Brienne z Tarthu.

To właśnie "Gra o tron" tak dobrze ugruntowała rozumienie, kim jest dana postać. Jamie Lannister, kiedy wyrzuca dziecko przez okno, różni się od Jamiego Lannistera, którego widzimy w połowie serialu, kiedy ma jedną rękę sprawną i biega z Brienne.

Rhaenyra powraca w 3. sezonie na pierwszy plan

Podobnej przemiany doświadczy Rhaenyra i to już w 3. sezonie "Rodu Smoka". Jej ewolucja, jest niewątpliwie wielkim atutem serialu. Przez to, że się tak bardzo zmieni, widzowie nie będą odczuwali znużenia jej postacią.

I choć, bohaterka została zepchnięta na nieco dalszy plan w sezonie drugim, to teraz nadrobi to w nadchodzącej odsłonie.