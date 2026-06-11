Lenovo daje nawet 2000 zł. Wystartowała nowa promocja cashback

Aby otrzymać cashback w promocji z okazji Mistrzostw Świata FIFA, wystarczy kupić urządzenie lub dowolny zestaw produktów Lenovo o łącznej wartości co najmniej 500 zł, a następnie zarejestrować zakup za pomocą dedykowanego formularza.

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Promocja obejmuje wszystkie produkty Lenovo. Wysokość cashbacku zależy od zapłaconej kwoty brutto po uwzględnieniu rabatów bez kosztów dostawy i wynosi od 100 zł przy zakupach od 500 zł do 999,99 zł, następnie rośnie stopniowo wraz z wartością koszyka aż do 2000 zł zwrotu przy zakupach za 19 500 zł lub więcej.

I tak na przykład kupując laptop Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 o wartości 4699 zł można uzyskać zwrot w wysokości 500 zł. Urządzenie jest wyposażone w zawias 360 stopni, który umożliwia przełączanie między trybem laptopa, tabletu i namiotu.

Z kolei przy zakupie najnowszego Lenovo LOQ 15AHP11 w cenie 5990 zł, wartość zwrotu wynosi aż 600 zł. Jest to ciekawy gamingowy laptop przygotowany do gier AAA oraz zadań z akceleracją AI.

Miłośnikom piłki nożnej producent proponuje tablet Idea Tab FIFA World Cup 26 Edition. Wyposażony jest w układ MediaTek Dimensity 6300 oraz ekran IPS o przekątnej 11 cali, 2.5K, rozdzielczości 2560 x 1600, z odświeżaniem 90 Hz i jasnością 500 nitów. Obsługuje 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Waży 480 g i działa do 14 godzin. W przypadku zakupu Lenovo Idea Tab za 999,99 zł można otrzymać 100 zł zwrotu.

Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy kupić w okresie od 11 czerwca do 19 lipca 2026 r. produkty Lenovo objęte promocją i zachować dowód zakupu. Następnie w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty zakupu klient musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, a po pomyślnej weryfikacji i akceptacji zgłoszenia otrzyma wiadomość elektroniczną z formularzem, który upoważnia do otrzymania cashbacku.

Po poprawnym uzupełnieniu danych w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych klient uzyskuje cashback w postaci przelewu na konto. Lista produktów objętych promocją jest dostępna na stronie akcji, a numer seryjny znajduje się na opakowaniu lub w ustawieniach systemu, dlatego konieczne jest przygotowanie zdjęcia dowodu zakupu i numeru seryjnego.

Z oferty można skorzystać w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej) oraz u wybranych partnerów: Delkom, eLenovo, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, Orange, Play, Plus, RTV Euro AGD, Sferis, T-Mobile, X-kom. Akcja trwa do 19.07.2026 lub do wyczerpania zapasów.