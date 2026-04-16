Vivo X300 Ultra debiutuje w Polsce. Cena zwala z nóg

Zaawansowane aparaty z optyką Zeiss

Producent pozycjonuje Vivo X300 Ultra jako sprzęt dla osób wymagających wysokiej jakości obrazu. Smartfon ma konkurować z profesjonalnym sprzętem do rejestrowania zdjęć i wideo.

Vivo X300 Ultra to pełnoprawne narzędzie dla twórców. Smartfon został wyposażony w zaawansowany system obrazowania ZEISS, w którym każdy z aparatów zaprojektowano tak, aby pełnił rolę aparatu głównego. powiedział Kamil Filipiak, Marketing Manager Vivo

Użytkownicy mają do dyspozycji trzy obiektywy Zeiss Master. Oferują one ogniskowe 14 mm, 35 mm oraz 85 mm. W każdym z modułów zastosowano duże matryce oraz optyczną stabilizację obrazu.

Teleobiektyw 85 mm to konstrukcja Zeiss APO Gimbal-Grade. Otrzymał on matrycę Samsung HP0 o rozdzielczości 200 Mpix. Aparat oferuje stabilizację OIS klasy gimbal oraz szybki autofokus do 60 klatek na sekundę. Umożliwia to ostre rejestrowanie obiektów w ruchu.

Główny aparat 35 mm na sensor Sony LYTIA 901 o rozmiarze 1/1,12 cala i rozdzielczości 200 Mpix. Obiektyw ultraszerokokątny 14 mm otrzymał matrycę LYTIA 818 50 Mpix. Wiele konkurencyjnych modeli używa tego układu w aparatach głównych.

Producent przygotował również dedykowany telekonwerter vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Pozwala on uzyskać ekwiwalent ogniskowej 400 mm. Daje to możliwość wykonywania bardzo dużych zbliżeń optycznych.

Funkcje filmowe i nagrywanie dźwięku

Model X300 Ultra rejestruje wideo w rozdzielczości 8K przy 30 klatkach na sekundę oraz 4K przy 120 klatkach na sekundę. Zapis obrazu może się odbywać w 10-bitowym formacie Log oraz standardzie Dolby Vision. Funkcja ta działa na wszystkich dostępnych obiektywach.

Oprogramowanie urządzenia zawiera tryby Film Style i Film Look. Zmieniają one parametry obrazu już w trakcie nagrywania. Ogranicza to konieczność późniejszej obróbki materiału w programach graficznych.

Smartfon oferuje Tryb Pro Video do ręcznej kontroli parametrów. Urządzenie obsługuje pliki LUT 3D i środowisko pracy ACES. Za dźwięk odpowiada system Quad-Mic Audio Recording Master. Moduł ten wycisza szumy z otoczenia.

Specyfikacja techniczna telefonu

Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Działa on we współpracy z autorskim układem obrazowania Vivo VS1+. Temperatury kontroluje zaawansowany system chłodzenia Liquid Cooling Vapor Chamber.

Smartfon zasila akumulator o pojemności 6600 mAh. Obsługuje on ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Moc ładowania bezprzewodowego wynosi 40 W.

Na froncie zamontowano 6,82-calowy ekran 2K Zeiss Master Color Display. Jego szczytowa jasność osiąga poziom 4500 nitów. Wyświetlacz wspiera technologię 10-bitowego HDR.

Dostępność i cena, promocja na start

Sprzedaż Vivo X300 Ultra w Polsce właśnie wystartowała. Urządzenie można kupić w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatora Plus. Do sklepów trafia wersja wyposażona w 16 GB RAM-u i 1 TB przestrzeni na dane. Dostępne są dwa kolory obudowy. Nazywają się one Stepowa Zieleń i Wulkaniczna Czerń. Sugerowana cena detaliczna to 8499 zł.

Klienci mogą skorzystać z Programu Odkup. Przy oddaniu starego smartfonu otrzymuje się dodatkowy bonus o wartości 500 zł. Łączna kwota odkupu w przypadku wybranych urządzeń może wynosić do 2500 zł.

Zestaw akcesoriów w niższej cenie

Do sprzedaży wprowadzono także pakiet z zestawem fotograficznym Special Edition. Poszerza on funkcje urządzenia o rozwiązania znane z aparatów. Wartość samych dodatków wynosi 2699 zł.

W zestawie znajduje się telekonwerter 400 mm oraz uchwyt (grip). Akcesorium to ma wbudowaną baterię 2300 mAh oraz fizyczne przyciski funkcyjne. Pudełko zawiera też ładowarkę 100 W, uchwyt do statywu, etui, pierścień ozdobny i dwa adaptery. Służą one do montażu telekonwertera oraz filtra polaryzacyjnego.

Standardowa cena telefonu z zestawem wynosi 11198 zł. W ofercie premierowej pakiet ten kosztuje 9499 zł. Kupujący otrzymują w ten sposób rabat w wysokości 63% na akcesoria. Dodatkowo do zamówienia dodawana jest torba Vivo Life za 1 zł.

Producent oferuje bezpłatną, rozszerzoną ochronę na sprzęt. Obejmuje ona 3 lata gwarancji na telefon oraz 5 lat gwarancji na baterię. Oferta promocyjna obowiązuje od 16 kwietnia do 17 maja 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.