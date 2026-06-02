Sprzęt

Biedronka z telekomunikacyjnym hitem. Zaskakująca technologia

Technologia poszła do przodu i Biedronka zdecydowanie z tego korzysta. Do tego sprzętu nie trzeba Wi-Fi, czy karty SIM, a komunikuje się tak, jakby je miał. I jest w promocji.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:46
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Biedronka z telekomunikacyjnym hitem. Zaskakująca technologia
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Epee Cyfrowe_Kreacje – Video Walkie-Talkie

Zestaw dwóch krótkofalówek wideo na stronie producenta wyceniony został na 499 zł, a w ramach promocji cena ta została obniżona do 399 zł. Biedronka chce jednak jeszcze mniej, bo tylko 299 zł!

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Biedronka z telekomunikacyjnym hitem. Zaskakująca technologia

I dobrze czytacie, to nie są jedynie zwyczajne krótkofalówki, lecz zestaw 2 urządzeń z kamerami i 2-calowymi ekranami do połączeń wideo. Można nawet nakładać na obraz efekty czy zmieniać swój głos modulatorem mowy. Sprzęt jest malutki, ma wygodną smycz i jest ładowany przez USB-C.

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Biedronka z telekomunikacyjnym hitem. Zaskakująca technologia

Co przy tym najciekawsze, do komunikacji walkie-talkie nie muszą mieć ani karty SIM, ani połączenia z lokalną siecią Wi-Fi. Słowem, zadziałają wszędzie, gdzie tylko je zabierzemy i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jak zatem to wszystko działa?

To nie magia, to trochę sprytu

Zestaw nie korzysta z pasm częstotliwości znanych z tradycyjnych krótkofalówek. Zamiast tego urządzenia łączą się bezpośrednio ze sobą z wykorzystaniem Wi-Fi 2,4 GHz, w pasmach 2412 - 2472 MHz, z mocą sygnału do 9,9 dBm. Tym sposobem możemy sobie za darmo dzwonić do siebie w odległości do około 300 m między urządzeniami.

Biedronka z telekomunikacyjnym hitem. Zaskakująca technologia

Cena 299 zł to wciąż dużo w moim odczuciu, ale gdy budzi się we mnie wewnętrzne dziecko, to sam nie wiem, czy kupię je dla siebie, czy dla dzieci. Jedno jest pewne, z takimi gadżetami zabawa na podwórku czy w lesie to zupełnie nowy wymiar przygody.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Epee, Telepolis
Źródła tekstu: wł