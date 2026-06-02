Asus pozamiatał. Seria ProArt to mocarze z procesorem Nvidia

Zacznijmy od samego procesora, bo to on właśnie czyni te urządzenia tak rewolucyjnymi. Otóż jest to układ dedykowany pod technologie związane z AI. I to widać, ponieważ oferuje on wydajność układu NPU do 1 petaflopa. Co więcej, RAM jest zintegrowany z samym procesorem i może go tam być do 128 GB. Tak duża pamięć operacyjna znajdująca się w samym SoC dodatkowo przyśpiesza obliczenia AI.

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Nie zabrakło tu także zintegrowanej grafiki. Jest to NVIDIA Blackwell RTX z 6144 rdzeniami CUDA. Producent zarzeka się, że pozwala ona na granie w tytuły AAA w 1440p i z przekroczeniem 100 FPS. Jeśli zaś chodzi o CPU, to na nie składa się 10 rdzeni Cortex-X925 i 10 rdzeni Cortex-A725.

ProArt P16, ProArt P14 i ProArt Mini PC

Laptopy te mają być wyposażone właśnie w NVIDIA RTX Spark i specyfikacja tego SoC zdradza niemal całą specyfikację tych urządzeń. Warto więc skupić się na ekranie. Mowa tu o matrycach OLED, odpowiednio 14-calowej matrycy 3K i 16-calowej matrycy 4K. Mają one oferować częstotliwość 120 Hz oraz jasność do 1600 nitów.

To wszystko przy naprawdę potężnej baterii 99,9 Wh, czyli w limicie podróży samolotem ma być zamknięte w stosunkowo cienkiej i lekkiej konstrukcji laptopa. Jak pewnie nietrudno zgadnąć, bateria ma stanowić większość jego wnętrza. A wszystko to ma działać pod kontrolą Windowsa 11 ARM. W przypadku ProArt Mini PC mamy do czynienia z miniaturowym komputerem opartym o ten konkretny układ.

Pozostałe urządzenia

To jednak nie koniec nowości. Producent ogłosił także nowego Zenbook 14, który waży zaledwie 1,1 kg i jest wykonany z materiału określanego jako Ceraluminum. Laptop ten ma występować w wersjach z układami Intela, AMD oraz Qualcomma, a każdy z wariantów ma działać ponad 21 godzin na pojedynczym ładowaniu. Wszystko to przy głośnikach stereo i matrycy OLED.

Nieco cięższe są natomiast Vivobook S14/S16. Tu w mniejszym wariancie waga wynosi 1,24 kg, co wciąż jest niską wartością. Te laptopy mają działać pod kontrolą procesora Snapdragon X. Oczywiście i tu nie zabkranie matrycy OLED ze 100 % pokrycia palety DCI-P3.