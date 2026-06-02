Aplikacje

Nowy pożeracz czasu w smartfonach. Google po cichu szykuje pułapkę

Google nieustannie szuka sposobów na wydłużenie czasu, jaki użytkownicy spędzają w jego mobilnym ekosystemie. Teraz padło na kartę Google Discover.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy pożeracz czasu w smartfonach. Google po cichu szykuje pułapkę
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Kartę Google Discover, dostępną na ekranie -1, czyli tym z lewej strony pulpitu, zna chyba każdy posiadacz telefonu z Androidem. Wyjątek stanowią tylko te modele, gdzie producenci wstawili własne aplikacje. Discover to niezły pożeracz czasu, a teraz może przyciągnąć naszą uwagę w nowy sposób.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wynika z analizy kodu źródłowego, przeprowadzonej przez serwis Android Authority, w testowej wersji aplikacji Google, oznaczonej jako 17.28.29.sa.arm64 beta, znajduje się zupełnie nowy interfejs. Niezawodny AssembleDebug, który dobrał się do apki, aktywował tajemniczą kartę przeznaczoną wyłącznie dla materiałów wideo.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Zielony SM-A366 EU
0 zł
1283.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 1283.37 zł
Uchwyt na telefon i smartfon K&F CONCEPT KF15.0007 uchwyt samochodowy na szybę i deskę rozdzielczą
Uchwyt na telefon i smartfon K&F CONCEPT KF15.0007 uchwyt samochodowy na szybę i deskę rozdzielczą
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Powerbank TECH-PROTECT PB31 LifeMag MagSafe 10000 mAh Biały
Powerbank TECH-PROTECT PB31 LifeMag MagSafe 10000 mAh Biały
0 zł
115 zł - najniższa cena
Kup teraz 115 zł
Advertisement

Nowy układ odchodzi od jednego, jednolitego strumienia informacji, za to wprowadza podział na dwie osobne sekcje na górze ekranu Discover. Pierwsza z nich, oznaczona ikoną domku, będzie zawierać dotychczasowy miks polecanych artykułów, newsów oraz linków tekstowych. Druga, z charakterystycznym symbolem odtwarzacza wideo, ma stać się nowym centrum rozrywki. 

Nowy pożeracz czasu w smartfonach. Google po cichu szykuje pułapkę
Foto: Android Authority

Cóż tam znajdziemy? Tego dokładnie jeszcze nie wiadomo, bo na obecnym etapie rozwoju nowej funkcji sekcja z klipami wideo pozostaje pusta. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Google wykorzysta w nowej karcie swoje algorytmy personalizacji, podsuwając użytkownikowi nieprzerwany strumień polecanych filmów dopasowanych do jego aktywności w sieci. Głównym źródłem tych treści będzie najpewniej YouTube, choć niewykluczone, że firma zdecyduje się na agregację krótkich form wideo również z zewnętrznych serwisów społecznościowych.

Ponieważ karta wideo w Discoverze znajduje się obecnie w fazie wczesnych testów beta, na oficjalne jej wdrożenie do stabilnej wersji systemu przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Image
telepolis
Google google discover wideo w Google Discover
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority