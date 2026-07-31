Sprzęt

Złe wieści dla fanów AMD. Czerwoni znowu podnoszą ceny

Od wielu miesięcy złożenie nowego i wydajnego zestawu komputerowego to bardzo duży wydatek. Niestety, wygląda na to, że będzie tylko gorzej.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:42
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Złe wieści dla fanów AMD. Czerwoni znowu podnoszą ceny
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Niedawno pisaliśmy na łamach Telepolis, że NVIDIA podnosi ceny zestawów GPU+VRAM sprzedawanych do firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit, i inni, którzy robią z nich swoje autorskie modele. Niestety, jak łatwo było się domyślić, AMD również zdecydowało się na podwyżki

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Problem ma dotyczyć głównie serii Radeon RX 9000

Chińskie źródła związane z producentami sprzętu komputerowego donoszą, że Czerwoni poinformowali partnerów o wzroście cen za wspomniane GPU Kity o co najmniej 10%. Zmiany wchodzą w życie już od sierpnia. Powodem oczywiście jest szaleństwo na AI oraz rosnące ceny pamięci GDDR6.

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Nie bez znaczenia jest też duże obłożenie w zakładach TSMC i ceny produkcji półprzewodników w najnowszych litografiach. Oczywiście najbardziej zagrożona jest seria Radeon RX 9000 na bazie architektury RDNA4, w tym modele Radeon RX 9070 XT, RX 9070 oraz RX 9060 XT.

AMD nie skomentowało oficjalnie tych plotek, ale potwierdza je kilka źródeł. Oczywiście nie powinniśmy od razu zobaczyć skoku cen na sklepowych półkach - producenci, dystrybucja oraz sprzedawcy nadal mają zapasy kupowane po starych cenach. Zwłaszcza teraz, gdy mało osób decyduje się na składanie nowego PC z powodu drogich modułów RAM i SSD.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Channel Gate, Harukaze5719@X, Oprac. własne