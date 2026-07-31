Złe wieści dla fanów AMD. Czerwoni znowu podnoszą ceny

Niedawno pisaliśmy na łamach Telepolis, że NVIDIA podnosi ceny zestawów GPU+VRAM sprzedawanych do firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit, i inni, którzy robią z nich swoje autorskie modele. Niestety, jak łatwo było się domyślić, AMD również zdecydowało się na podwyżki

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Problem ma dotyczyć głównie serii Radeon RX 9000

Chińskie źródła związane z producentami sprzętu komputerowego donoszą, że Czerwoni poinformowali partnerów o wzroście cen za wspomniane GPU Kity o co najmniej 10%. Zmiany wchodzą w życie już od sierpnia. Powodem oczywiście jest szaleństwo na AI oraz rosnące ceny pamięci GDDR6.

Nie bez znaczenia jest też duże obłożenie w zakładach TSMC i ceny produkcji półprzewodników w najnowszych litografiach. Oczywiście najbardziej zagrożona jest seria Radeon RX 9000 na bazie architektury RDNA4, w tym modele Radeon RX 9070 XT, RX 9070 oraz RX 9060 XT.