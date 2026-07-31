Kaufland sprzedaje folię na ekran dwa razy droższą, niż sam telefon

Sama wizja Nokii 123 Shield mnie oczarowała: ot, skrajnie budżetowy, a pancerny telefon. To mi przypomniało o Samsungu E1130B Solid, którego miałem w czasach technikum i do dziś wspominam ciepło. W tamtych czasach brakowało mi w nim tylko jednego: odtwarzacza MP3. Nokia 123 Shield ma tę opcję, więc... no cóż, jest to telefon, na który zerkam z zainteresowaniem jako sprzęt czysto roboczy, jednak niestety, wciąż nie jest ona obecna na naszym rynku. Co kilka dni jednak sprawdzam oferty w sklepach i Kaufland przykuł moją uwagę.

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Folia na Nokię 123 Shield w absurdalnie wysokiej cenie

Po wpisaniu frazy: Nokia 123 Shield w Google zobaczyłem ofertę za 418,15 zł. Chęć zakupu minęła momentalnie, ale jednocześnie musiałem sprawdzić, czemu telefon za 35-40 euro, który powinien kosztować u nas góra 200 zł, jest ponad dwukrotnie droższy. No cóż, sprawdziłem... to nie telefon jest tak absurdalnie drogi. To folia ochronna na jego ekran. Właśnie tak: Kaufland ma w swojej ofercie folię ponad dwukrotnie droższą od telefonu, który ma ona chronić.

I owszem, to nie byle jaka folia: dopasowana idealnie do urządzenia, specjalnie utwardzana, aby chronić ekran, ale też nie zbierać rys, z zaszytym filtrem prywatyzującym. Sęk w tym, że... to wciąż jest folia do urządzenia, które powinno kosztować około dwóch razy mniej.

Pierwsza myśl: zawyżyli cenę i czekają na polską premierę samego telefonu. Wygląda to śmiesznie, ale to dość powszechna praktyka, kiedy produktu nie ma, a chce się go już mieć na sklepie. Problem w tym, że takich folii jest więcej. Na przykład dla Nokii 105, która kosztuje 105 zł. Folia do niej to natomiast wydatek 316,75 zł. Czy ktoś to kupuje? Mam szczerą nadzieję, że nie. Już taniej wymienić cały telefon jak ekran się porysuje. I to dwa razy.