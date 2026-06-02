Erste kusi klientów. Rozdaje do 700 zł na dzień dobry
Podobnie jak dawny Santander, Erste kusi promocjami. Na Koncie Smart można teraz zyskać do 700 zł w promocji. Ale to nie koniec korzyści. Bank namawia także do skutecznego oszczędzania.
Erste rusza z promocją na dzień dobry
Bank namawia do zakładania Konta Smart. To nic innego, jak dawne Konto Santander, które klient banku założy zaledwie w 8 minut. Promocja, o której mowa, przeznaczona jest dla osób w wieku 26 lat i powyżej, a jej szczegółowy regulamin zamieszczony został na stronie banku.
Do 700 zł na założenie konta brzmi dobrze
Warunek jest taki, że konto należy założyć online - w aplikacji Erste lub poprzez stronę. Konta otwarte w oddziale nie biorą udziału w promocji, co podkreśla bank. Trzeba otworzyć Konto Smart z kartą debetową i usługami Erste online. Bankowi, rzecz jasna, zależy na tym, aby klienci byli aktywni w korzystaniu z tego konta. Nagrody wypłacane są w trzech transzach po 200 zł, a na koniec czeka nas bonus dodatkowy w wysokości 100 zł.
Nagrodę dostaniemy tylko wtedy, jeśli spełnimy określone warunki. A tym razem nie są one jakieś wygórowane - należy zapewnić przynajmniej 1500 zł wpływu na konto otwarte w promocji, wykonać łącznie 5 płatności kartą lub BLIK-iem. Nowością jest dodanie jednego celu oszczędnościowego w ramach usługi Moje Cele w aplikacji Erste.
Bank też uspokaja - od otrzymanej nagrody, klienci nie zapłacą żadnego podatku.
Warto się także rozejrzeć po innych ofertach promocyjnych. Jeśli założymy Konto Smart możemy skorzystać także i z innych promocji, np. zyskać 4,5% na koncie oszczędnościowym, do 100 tys. złotych.