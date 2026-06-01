Wygląda jak zwykły dzwonek na rower, ale złodziejowi narobi problemów

Problem w tym, że nawet najlepsze zabezpieczenie nie uchroni dwóch kółek przed złodziejem wyposażonym w profesjonalny sprzęt. Dlatego też ramy rowerowe są często oznaczane numerami i rejestrowane, co ma zniechęcić złodzieja i zwiększyć szanse na odzyskanie sprzętu. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ kradzież roweru często jest traktowana przez mundurowych jako sprawa do rychłego umorzenia. I tu pojawia się dzwonek z x-komu.

Dzwonek z lokalizatorem

Na pozór to zwykły dzwonek, czyli coś, co powinno być przy kierownicy każdego roweru, czy hulajnogi elektrycznej. Jednak wewnątrz ma schowek, a w nim ukryty lokalizator Silver Monkey Tag, który jest kompatybilny z Find My Apple.

Dzięki zasięgowi do 100 metrów szanse na samodzielne namierzenie naszego roweru znacznie wzrastają. A wodoodporność i bateria CR2032 na 12 miesięcy pozwalają nam nie martwić się o urządzenie przez długi czas. Osobną kwestią jest to, jak odzyskamy nasz rower po tym, kiedy go namierzymy. Jeśli po prostu gdzieś stoi oparty, możemy nim odjechać. Jednak jeśli będzie w czyjejś piwnicy, to odradzałbym włamanie.