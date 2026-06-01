Sprzęt

Wygląda jak zwykły dzwonek na rower, ale złodziejowi narobi problemów

Niestety, ale okazja czyni złodzieja. Dlatego też zabezpieczenie roweru to nie tyle opcja, ile konieczność. Nawet najmierniejsza linka potrafi skutecznie zniechęcić amatora cudzej własności przed odjechaniem na niej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:21
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Wygląda jak zwykły dzwonek na rower, ale złodziejowi narobi problemów
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Problem w tym, że nawet najlepsze zabezpieczenie nie uchroni dwóch kółek przed złodziejem wyposażonym w profesjonalny sprzęt. Dlatego też ramy rowerowe są często oznaczane numerami i rejestrowane, co ma zniechęcić złodzieja i zwiększyć szanse na odzyskanie sprzętu. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ kradzież roweru często jest traktowana przez mundurowych jako sprawa do rychłego umorzenia. I tu pojawia się dzwonek z x-komu.

Dalsza część tekstu pod wideo
Dzwonek rowerowy z lokalizatorem

Dzwonek z lokalizatorem

Na pozór to zwykły dzwonek, czyli coś, co powinno być przy kierownicy każdego roweru, czy hulajnogi elektrycznej. Jednak wewnątrz ma schowek, a w nim ukryty lokalizator Silver Monkey Tag, który jest kompatybilny z Find My Apple. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pompka rowerowa ROCKBROS JG-1040BBK
Pompka rowerowa ROCKBROS JG-1040BBK
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Łańcuch SHIMANO CN-HG71
Łańcuch SHIMANO CN-HG71
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Rower miejski INDIANA Moena S7B 26 cali damski Lazurowy + Koszyk wiklinowy na rower VÖGEL VKS-505 Stylowy + Wkład do koszyka VÖGEL VKSC705MTV Błękitno-biały
Rower miejski INDIANA Moena S7B 26 cali damski Lazurowy + Koszyk wiklinowy na rower VÖGEL VKS-505 Stylowy + Wkład do koszyka VÖGEL VKSC705MTV Błękitno-biały
-174.98 zł
1184.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 1009.99 zł
Advertisement

Dzięki zasięgowi do 100 metrów szanse na samodzielne namierzenie naszego roweru znacznie wzrastają. A wodoodporność i bateria CR2032 na 12 miesięcy pozwalają nam nie martwić się o urządzenie przez długi czas. Osobną kwestią jest to, jak odzyskamy nasz rower po tym, kiedy go namierzymy. Jeśli po prostu gdzieś stoi oparty, możemy nim odjechać. Jednak jeśli będzie w czyjejś piwnicy, to odradzałbym włamanie.

Dzwonek rowerowy z lokalizatorem

Lokalizator ten zwykle jest wyceniony na 119 zł, jednak dziś możecie go kupić za jedyne 69 zł.

Image
telepolis
Silver Monkey Silver Monkey Lokalizator TAG iOS Bicycle Bell Dzwonek rowerowy
Źródła zdjęć: x-kom