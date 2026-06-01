YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie
YAXO to firma, która produkuje tanie akcesoria dla graczy, jednak przemyca w nich także te bardziej zaawansowane funkcje. Dzięki temu możemy cieszyć się grami, nie wydając fortuny na sprzęt.
Na pierwszy ogień idzie YAXO Hornet Elite. Jest to bezprzewodowy kontroler kompatybilny z PC, PS4/PS3, Androidem i iOS. Oferuje on Efekt Halla zarówno w drążkach analogowych, jak i analogowych spustach. Znajdziemy w nim także dwa dodatkowe, programowalne przyciski M1 i M2. Do łączności wykorzystuje on protokół Bluetooth 5.0, a jego 1200 mAh baterię możemy naładować przy pomocy portu USB-C. Kontroler ma być dostępny w kolorach niebieskim zielonym, żółtym i pomarańczowym.
MANTIS RAGE idzie o oczko wyżej
Za 189 zł możecie kupić natomiast kontroler MANTIS RAGE. Te również korzysta z Efektu Halla i oferuje dwa przyciski programowalne. Jest jednak kompatybilny już z PC, PS5, Androidem i iOS. Znajdziemy w nim także panel dotykowy i 6-osiowy żyroskop.
Akcesoria do konsol
Użytkownicy PlayStation 5 docenią podstawkę YAXO ARCTIC BREEZE. Ta schładza konsolę, dzięki czemu możemy liczyć na wyższą stabilność podczas rozgrywki i jej cichszą pracę. Ma także podstawi ładujące dla dwóch padów Dual Sense i miejsce na gry. Pozwala więc na zachowanie większego porządku. A wszystko to za 158,90 zł. Jest ona kompatybilna z PS5 Digital, Blu-ray, Slim i Pro.
Miłośnicy Xboxa mogą natomiast liczyć na podstawkę XENO FROST. Tu również mamy chłodzenie konsoli i miejsce na gry. A także ładowanie padów i stojak na słuchawki. Co więcej, w zestawie znajdują się także akumulatory dla dwóch padów. A wszystko to za 189,90 zł.