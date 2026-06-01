Sprzęt

YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie

YAXO to firma, która produkuje tanie akcesoria dla graczy, jednak przemyca w nich także te bardziej zaawansowane funkcje. Dzięki temu możemy cieszyć się grami, nie wydając fortuny na sprzęt.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:21
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Na pierwszy ogień idzie YAXO Hornet Elite. Jest to bezprzewodowy kontroler kompatybilny z PC, PS4/PS3, Androidem i iOS. Oferuje on Efekt Halla zarówno w drążkach analogowych, jak i analogowych spustach. Znajdziemy w nim także dwa dodatkowe, programowalne przyciski M1 i M2. Do łączności wykorzystuje on protokół Bluetooth 5.0, a jego 1200 mAh baterię możemy naładować przy pomocy portu USB-C. Kontroler ma być dostępny w kolorach niebieskim zielonym, żółtym i pomarańczowym. 

Dalsza część tekstu pod wideo

MANTIS RAGE idzie o oczko wyżej

YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie

Za 189 zł możecie kupić natomiast kontroler MANTIS RAGE. Te również korzysta z Efektu Halla i oferuje dwa przyciski programowalne. Jest jednak kompatybilny już z PC, PS5, Androidem i iOS. Znajdziemy w nim także panel dotykowy i 6-osiowy żyroskop. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Edge Biało-czarny
0 zł
3439.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 3439.85 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Gran Turismo 7 Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Gran Turismo 7 Gra PS5
0 zł
3178.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3178.99 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement
YAXO Mantis Pod PC, PS5, Android i iOS

Akcesoria do konsol

YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie

Użytkownicy PlayStation 5 docenią podstawkę YAXO ARCTIC BREEZE. Ta schładza konsolę, dzięki czemu możemy liczyć na wyższą stabilność podczas rozgrywki i jej cichszą pracę. Ma także podstawi ładujące dla dwóch padów Dual Sense i miejsce na gry. Pozwala więc na zachowanie większego porządku. A wszystko to za 158,90 zł. Jest ona kompatybilna z PS5 Digital, Blu-ray, Slim i Pro. 

YAXO ARCTIC BREEZE Podstawka pod PS5
YAXO zaprezentował sprzęt dla graczy. Jest tanio i funkcjonalnie

Miłośnicy Xboxa mogą natomiast liczyć na podstawkę XENO FROST. Tu również mamy chłodzenie konsoli i miejsce na gry. A także ładowanie padów i stojak na słuchawki. Co więcej, w zestawie znajdują się także akumulatory dla dwóch padów. A wszystko to za 189,90 zł. 

YAXO XENO FROST Podstawa pod Xboxa z akumulatorami do padów

 

Image
telepolis
yaxo yaxo arctic breeze YAXO Elite YAXO Mantis
Źródła zdjęć: YAXO
Źródła tekstu: YAXO / biuro prasowe