Zobacz, ile pieniędzy Polacy mają w bankach. Kwota zwala z nóg

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polacy oszczędzają coraz więcej pieniędzy. Jednocześnie rośnie też zadłużenie, ale znacznie wolniej.

Polacy lubią oszczędzać

W kwietniu 2026 roku wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 18,4 mld zł, co oznacza, że w sumie Polacy trzymają na rachunkach bieżących, lokatach i kontach oszczędnościowych już 1499,3 mln zł.

Jednocześnie rośnie też nasze zadłużenie, ale znacznie wolniej niż oszczędności. W kwietniu wartość kredytów wzrosła o 5,4 mld i wynosi w sumie 848,6 mld zł. To oznacza, że relacja depozytów do kredytów przekroczyła już 160 proc. To najwyższy poziom o 1999 roku. Oznacza to, że banki trzymają więcej pieniędzy klientów, niż im pożyczają.