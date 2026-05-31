Zobacz, ile pieniędzy Polacy mają w bankach. Kwota zwala z nóg
Polacy systematycznie budują coraz większą poduszkę finansową. Oszczędzamy na potęgę.
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polacy oszczędzają coraz więcej pieniędzy. Jednocześnie rośnie też zadłużenie, ale znacznie wolniej.
Polacy lubią oszczędzać
W kwietniu 2026 roku wartość depozytów gospodarstw domowych wzrosła o 18,4 mld zł, co oznacza, że w sumie Polacy trzymają na rachunkach bieżących, lokatach i kontach oszczędnościowych już 1499,3 mln zł.
Jednocześnie rośnie też nasze zadłużenie, ale znacznie wolniej niż oszczędności. W kwietniu wartość kredytów wzrosła o 5,4 mld i wynosi w sumie 848,6 mld zł. To oznacza, że relacja depozytów do kredytów przekroczyła już 160 proc. To najwyższy poziom o 1999 roku. Oznacza to, że banki trzymają więcej pieniędzy klientów, niż im pożyczają.
Jednak zdaniem ekonomistów taki stan nie utrzyma się długo. W kolejnych latach przewidują, że wydatki Polaków się zwiększą. Część wykorzysta zebrane kwoty na remonty czy wakacje. Poza tym malejąca stopy procentowe sprawią, że oszczędzanie stanie się mniej opłacalne. Nie bez znaczenia będzie też inflacja i rosnące koszty życia.