Zdrowo się odżywiasz? Ten jeden błąd wszystko niszczy

Coraz więcej Polaków dostrzega zalety zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. To kluczowe w profilaktyce wielu chorób. Jednak najnowsze badania pokazują, że prozdrowotny efekt bardzo łatwo zmarnować. Wystarczy alkohol.

Alkohol wszystko psuje

Dwie badaczki - Kailyn Lowder i Jimikaye Beck Courtney - postanowiły sprawdzić, jak alkohol wpływa na organizm osób, które zdrowo się odżywiają. Wnioski nie są zbyt optymistyczne dla fanów piwa czy drinków. Alkohol praktycznie niweluje pozytywny wpływ zdrowej diety.

W badaniu wzięło udział 91 dorosłych osób w wieku 21-44 lat. Każda z nich miała BMI wynoszące 25 lub więcej, więc były to osoby z nadwagą lub otyłością. Przez 21 dni każdy z nich raportował spożycie alkoholu. Sprawdzano też jakość ich diety. Po 3 tygodniach zebrano wszystkie dane i wykonano badania krwi pod kątem markerów zapalnych.

Co ciekawe, gdy analizowano dzienne zapisy z okresu badania, to nie wykazano dużych zależności. Dopiero po uwzględnieniu alkoholu wypitego w poprzednim miesiącu, zauważono jego negatywny wpływ. Okazało się, że nawet umiarkowane picie wystarczy, aby znacząco zwiększyć markery zapalne w organizmie. Było to widoczne szczególnie u kobiet, które inaczej metabolizują alkohol niż mężczyźni.

Stan zapalny zwiększa ryzyko chorób, a spożywanie alkoholu może nasilać stan zapalny niezależnie od tego, jak zdrowa jest reszta diety. powiedziała autorka badania Jimikaye Beck Courtney.