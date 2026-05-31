Zdrowo się odżywiasz? Ten jeden błąd wszystko niszczy
Zdrowe odżywianie jest kluczowe w profilaktyce i może uchronić przed wieloma chorobami przewlekłymi. Jednak można to łatwo zniszczyć. Wystarczy jeden błąd.
Coraz więcej Polaków dostrzega zalety zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. To kluczowe w profilaktyce wielu chorób. Jednak najnowsze badania pokazują, że prozdrowotny efekt bardzo łatwo zmarnować. Wystarczy alkohol.
Alkohol wszystko psuje
Dwie badaczki - Kailyn Lowder i Jimikaye Beck Courtney - postanowiły sprawdzić, jak alkohol wpływa na organizm osób, które zdrowo się odżywiają. Wnioski nie są zbyt optymistyczne dla fanów piwa czy drinków. Alkohol praktycznie niweluje pozytywny wpływ zdrowej diety.
W badaniu wzięło udział 91 dorosłych osób w wieku 21-44 lat. Każda z nich miała BMI wynoszące 25 lub więcej, więc były to osoby z nadwagą lub otyłością. Przez 21 dni każdy z nich raportował spożycie alkoholu. Sprawdzano też jakość ich diety. Po 3 tygodniach zebrano wszystkie dane i wykonano badania krwi pod kątem markerów zapalnych.
Co ciekawe, gdy analizowano dzienne zapisy z okresu badania, to nie wykazano dużych zależności. Dopiero po uwzględnieniu alkoholu wypitego w poprzednim miesiącu, zauważono jego negatywny wpływ. Okazało się, że nawet umiarkowane picie wystarczy, aby znacząco zwiększyć markery zapalne w organizmie. Było to widoczne szczególnie u kobiet, które inaczej metabolizują alkohol niż mężczyźni.
Stan zapalny zwiększa ryzyko chorób, a spożywanie alkoholu może nasilać stan zapalny niezależnie od tego, jak zdrowa jest reszta diety.
Zdrowa dieta mogła obniżyć markery zapalne, ale tylko częściowo. Wpływ odżywiania był mocno ograniczony. Dobrze wypadały przede wszystkim produkty pełnoziarniste. Z kolei tłuszcze nasycone tylko pogłębiały niekorzystny efekt.