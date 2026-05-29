Długo wyczekiwana premiera w Media Expert. Już możesz zamawiać

DJI Lito 1 oraz DJI Lito X1 to najnowsze drony w ofercie znanego i cenionego producenta z Chin. Firma od lat uchodzi za jedną z najbardziej innowacyjnych w kwestii nagrywania wideo. Teraz do grona urządzeń skierowanych do miłośników filmów dołączają wspominane drony, które kupicie już w sklepach Media Expert i na stronie internetowej mediaexpert.pl.

Drony DJI Lito 1 w Media Expert

W ofercie Media Expert pojawiły się już nowe drony z serii DJI Lito 1 oraz DJI Lito X1. Do wyboru jest kilka modeli, które różnią się od siebie nie tylko możliwościami, ale też zawartością zestawu. Wybór konkretnego wariantu zależy od zasobności portfela, ale przede wszystkim wymagań. Sprawdźmy, czym dokładnie się różnią.

DJI Lito 1

DJI Lito 1 to modele nieco tańsze, ale nie oznacza to, że nie spełnią wymagań nawet najbardziej wybrednych użytkowników.

Przede wszystkim to czas lotu wynoszący do 36 minut, co pozwala uchwycić wszystkie zaplanowane ujęcia. Zasięg transmisji między dronem a kontrolerem to aż 8 km. Producent zapewnia, że nawet na takim dystansie urządzenie zapewnia stabilny podgląd na żywo. Jeśli chodzi o możliwości wideo, to wbudowana kamera pozwala na nagrywanie w 4K z płynnością 60 klatek na sekundę lub Slow Motion w 4K i 100 fps-ach. Jest też funkcja nagrywania w pionie, co pozwala stworzyć shorty i rolki na media społecznościowe. Z kolei zdjęcia możemy robić w rozdzielczości 8K.

Dron wyposażony jest w system automatycznego wykrywania przeszkód, które sam omija albo przed nimi hamuje. Z kolei w przypadku utraty sygnału funkcja powrotu (RTH) odtwarza pierwotną ścieżkę, co pozwala na łatwy powrót do miejsca startu. Gadżet ma masę 249 gramów i radzi sobie z wiatrem o prędkości do 10,7 m/s.

Oprócz tego sprzęt wspiera też gotowe schematy poruszania się urządzenia, np. Rocket, Circle oraz Helix. Z kolei MasterShots sam dobiera ścieżki lotu i edytuje wideo. Warto wspomnieć też o panoramach czy trybie Hyperlapse, który nadaje dynamiki statycznym ujęciom.

W Media Expert dostępne są dwa zestawy: DJI Lito 1 w cenie 1464 zł oraz DJI Lito 1 Fly More Combo w cenie 2189 zł. W pierwszym w zestawie otrzymujesz: aparaturę sterującą DJI RC-N3, kabel do aparatury sterującej (USB-C - Lightning), osłonę gimbala, śrubokręt, parę zapasowych śmigieł, akumulator oraz dokumentację. Z kolei opcja Fly More Combo to nie tylko aż trzy pary zapasowych śmigieł i trzy baterie, ale też torba na ramię i hub ładujący z portem USB-C.

DJI Lito X1

DJI Lito X1 to jeszcze bardziej zaawansowany model. Co prawda w wielu aspektach oferuje dokładnie to samo, co model bez „X” w nazwie, jak chociażby aktywne śledzenie z prędkością do 12 m/s, czas lotu do 36 minut, czy też funkcję Quick Shots, czyli gotowe schematy poruszania. To jednak tylko pierwsze wrażenie, bo różnic jest tak naprawdę sporo.

Przede wszystkim DJI Lito X1 wyposażony jest w wielokierunkowe wykrywanie przeszkód z przednim czujnikiem LiDAR. Do tego dochodzi też większa matryca CMOS 1/1,3 cala z jaśniejszą przysłoną f/1.7, która nie tylko obsługuje 4K w 60 fps-ach, ale dodatkowo też HDR oraz profil 10-bit D-Log M, który poprawia kolory i daje większą elastyczność w postprodukcji. Jakby tego było mało, to oprócz obsługi kart microSD dron wyposażony jest też we własną pamięć o pojemności 42 GB. A dzięki Wi-Fi całą jej zawartość można przesłać z prędkością 50 MB/s w czasie zaledwie 14 minut.

Aktualnie w Media Expert dostępne są dwa zestawy: DJI Lito X1 Fly More Combo z kontrolerem DJI RC-N3 za 2499 zł oraz DJI Lito X1 Fly More Combo z bardziej zaawansowanym kontrolerem DJI RC 2, który ma wbudowany ekran do podglądu. Za ten wariant trzeba zapłacić 3098 zł. W obu przypadkach, poza różnicach w aparaturze sterującej, użytkownik dostaje: osłonę gimbala, śrubokręt, trzy pary zapasowych śmigieł, trzy akumulatory, torbę na ramię, hub ładujący z portem USB-C oraz dokumentację.

Podane wyżej ceny obowiązują na dzień 28.05.2026 r.