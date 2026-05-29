Media Ekspert ogłasza koniec problemów z Internetem. Tym z kosmosu

Minęły już czasy, gdy dostęp do Internetu był problemem w miejscach, gdzie nie było ani zasięgu sieci komórkowych, ani instalacji stacjonarnych, np. światłowodu. Wystarczy kupić antenę Starlink, aby móc korzystać z dobrodziejstw światowej sieci. Jednak w takim wypadku warto postawić dodatkowo na wewnętrzny router, aby bezprzewodowo z Internetu mogły korzystać też inne sprzęty i pozostali domownicy. W takim wypadku koniecznie sprawdź ofertę Media Expert, bo możesz zaoszczędzić nawet 700 zł.

Promocja w Media Expert na wewnętrzny router mesh

W Media Expert ruszyła promocja na wewnętrzny router mesh marki TP-Link. W ramach oferty możesz zaoszczędzić kilkaset złotych, więc jeśli akurat szukasz takiego sprzętu, to trudno obejść obok tego obojętnie. Zawsze lepiej mieć te kilka stówek w kieszeni więcej, to argument, z którym trudno polemizować.

Zasady są bardzo proste. Po pierwsze, musisz dodać do koszyka wybrany moduł zewnętrzny, np. Starlink Standard Kit, Starlink Mini Kit lub TP-Link NE200 Outdoor 5G. Po drugie, do tego samego koszyka dodaj jeden z wybranych routerów mesh marki TP-Link. Następnie skorzystaj z kodu promocyjnego „P-30095”. Po jego dodaniu cena w koszyku zostanie obniżona o przypisany do urządzenia rabat. Ten może wynieść od 150 do nawet 700 zł. Kwota zniżki zależna jest od ceny wybranego routera mesh.

Po tym nie pozostaje już nic innego, jak po prostu złożyć zamówienie, opłacić je i czekać na przesyłkę od Media Expert. Pełny regulamin akcji znajdziecie na stronie sklepu.

Jaki moduł zewnętrzny wybrać?

Jeśli chodzi o wybór modułu zewnętrznego, to jak już wspominałem, w ofercie znajdują się trzy modele: dwa starlinki, które korzystają z internetu stacjonarnego oraz zewnętrzny router TP-Link, który z kolei wykorzystuje internet mobilny w standardzie 5G. Tutaj tak naprawdę wybór zależy od tego, gdzie chcesz mieć dostęp do światowej sieci www. Starlink będzie lepszym wyborem wszędzie tak, gdzie nie dociera nawet sygnał telekomów lub jest on zwyczajnie zbyt słaby. Wbrew pozorom to wciąż wiele miejsc, także w Polsce.

Który zestaw Starlink będzie lepszy? W przypadku korzystania z internetu stacjonarnie, np. w domu, w mojej ocenie wybierz Standard Kit. Przede wszystkim to obsługa nowszego, szybszego i bardziej stabilnego standardu Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax). Poza tym wyposażony jest w antenę o znacznie większym zasięgu, bo aż 297 m2. Obsługuje też łączność MU-MIMO 4×4 i trójpasmową. To wszystko zapewnia znacznie lepszy sygnał. Natomiast Starlink Mini Kit na pewno będzie lepszy dla tych, co szukają sprzętu mniejszego, kompaktowego, który można zabrać ze sobą na wyjazd. Ma on masę zaledwie 1,1 kg i mieści się w plecaku. Idealnie sprawdzi się na wyjazdach, jeśli zależy ci na ciągłym dostępie do sieci.

Jak widać, każdy z modeli dostępnych w ofercie Media Expert ma swoje wady i zalety. Sam musisz sobie odpowiedzieć, czego konkretnie potrzebujesz i jakim budżetem dysponujesz.

Jaki router mesh wybrać?

Do takiego zestawu zewnętrznego możesz w promocji dobrać wewnętrzny router mesh, który rozsieje sieć na całe mieszkanie lub dom, zapewniając dobry zasięg wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne. W sumie do wyboru jest aż 12 modeli marki TP-Link w różnych cenach.

Najtańszy model w ofercie Media Expert to TP-Link Deco BE22 w cenie 729 zł. Jeśli wybierzecie go w ramach opisywanej promocji, to otrzymacie 150 zł rabatu. Obsługuje on połączenie na częstotliwościach 2,4 oraz 5 GHz. Jest też zgodny z najnowszych standardem Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be). Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej to 3570 Mb/s (2822 Mb/s na 5,0 GHz oraz 688 Mb/s na 2,4 GHz). Obsługuje też najważniejsze zabezpieczenia, w tym WPA, WPA2 oraz WPA3. Jednak chyba największą zaletą jest jego niewielki rozmiar, dzięki któremu zmieści się niemal wszędzie i nie będzie przesadnie rzucał się w oczy.

Ciekawie prezentuje się też model TP-Link Deco XE75 Pro, gdzie w cenie 1249 zł otrzymasz aż dwa urządzenia. To gwarancja jeszcze lepszego zasięgu i stabilniejszego połączenia. Ten zestaw jest zgodny ze standardem Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax). Maksymalna prędkość wynosi 5378 Mb/s (2402 + 574 Mb/s). Natomiast warte podkreślenia jest to, że model ten obsługuje łączność trójpasmową, czyli zarówno 2,4 GHz, 5,0 GHz, jak i 6,0 GHz. Router korzysta też z czterech wewnętrznych anten i ma jedno złącze RJ-45 LAN/WAN 2,5 Gb, dwa RJ-45 LAN/WAN 1 Gb oraz złącze zasilania. W tym przypadku rabat wynosi 250 zł.

Ostatnia propozycja to najdroższy, ale też prawdopodobnie najlepszy zestaw, czyli TP-Link Deco BE85 w cenie 3399 zł. To właśnie przy tym modelu możesz liczyć na rabat w wysokości aż 700 zł. Przy zakupie tego zestawu otrzymujesz dwa routery mesh. Obsługują one standard Wi-Fi 7 i połączenie trójpasmowe. Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej wynosi aż 18656 Mb/s. To zasługa między innymi aż 8 anten wewnętrznych. Jeśli chodzi o złącza, to do dyspozycji użytkownika są: jedno SFP+, jedno USB 3.2 Gen 1, dwa RJ-45 LAN/WAN 10 Gb oraz dwa RJ-45 LAN/WAN o prędkości 2,5 Gb. To propozycja dla najbardziej wymagających.

Podane ceny aktualne na dzień 26.05 2026 r.

Akcja obowiązuje do 14 czerwca do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów.