Od tych 6 odcinków łatwo się nie oderwiesz. Netflixowi znów się udało
Wleciał na platformę zaledwie dwa dni temu, 27 maja 2026. Tyle wystarczyło, aby drugi sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" otrzymał doskonałą notę od Rotten Tomatoes. Nic, tylko oglądać. Weekend to idealny moment, aby po niego sięgnąć.
"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" trzyma poziom
Netflix kryminałami stoi. Wystarczy wspomnieć serial Harry Hole, Łup oraz Nemesis. Jeśli do tego dodamy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"to mamy naprawdę niezłą kolekcję kreatywnych kryminałów. Drugi sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" to najnowszy serial kryminalny dostępny na Netflixie. Na serwisie Rotten Tomatoes otrzymał już ocenę 83% pozytywnych recenzji, co dokładnie pokrywa się z oceną pierwszego sezonu. Oczywiście, ocena ta będzie się wahała, wraz z dodawaniem kolejnych recenzji, ale stanowi naprawdę dobry początek i niezłą zachętę do obejrzenia. Zatem, jeśli ktoś akurat nie ma planów na weekend, śmiało może sięgnąć po tę produkcję. Nie należy zrażać się długością tytułu, ani tym, że serial należy do nurtu new adult, co by sugerowało, że jest przeznaczony dla młodzieży.
"Nigdy więcej morderstw"
W drugim sezonie serialu, opartym na powieści Holly Jackson, na ekrany powraca gwiazda serialu "Wednesday", Emma Myers, która wciela się w rolę Pippy "Pip" Fitz-Amobi. Bohaterka stara się jak najlepiej uporać z konsekwencjami rozwiązanej niegdyś sprawy i poprzysięga sobie, że już nie będzie nigdy angażowała się w żadne nowe śledztwa. Ale jak to bywa, życie ma wobec niej inne plany. Zbliżający się proces Maxa Hastingsa i kolejne zaginięcia, sprawiają, że Pip będzie miała jeszcze kilka rzeczy do załatwienia.
Serial składa się z 6 odcinków. Można zatem obejrzeć serial podczas jednego weekendu i wyrobić sobie na jego temat własną opinię.