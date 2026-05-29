Od tych 6 odcinków łatwo się nie oderwiesz. Netflixowi znów się udało

"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" trzyma poziom

Netflix kryminałami stoi. Wystarczy wspomnieć serial Harry Hole, Łup oraz Nemesis. Jeśli do tego dodamy "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"to mamy naprawdę niezłą kolekcję kreatywnych kryminałów. Drugi sezon "Przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki" to najnowszy serial kryminalny dostępny na Netflixie. Na serwisie Rotten Tomatoes otrzymał już ocenę 83% pozytywnych recenzji, co dokładnie pokrywa się z oceną pierwszego sezonu. Oczywiście, ocena ta będzie się wahała, wraz z dodawaniem kolejnych recenzji, ale stanowi naprawdę dobry początek i niezłą zachętę do obejrzenia. Zatem, jeśli ktoś akurat nie ma planów na weekend, śmiało może sięgnąć po tę produkcję. Nie należy zrażać się długością tytułu, ani tym, że serial należy do nurtu new adult, co by sugerowało, że jest przeznaczony dla młodzieży.