mBank wydał nowy komunikat. Dotyczy wszystkich klientów
Oferty fałszywych inwestycji w Internecie to prawdziwa plaga. mBank wystosował nawet osobny komunikat w tej sprawie. Powinni z nim zapoznać się wszyscy klienci. I to jak najszybciej.
Reklamy w mediach społecznościowych robią swoje
Atrakcyjna reklama w mediach społecznościowych lub na popularnych portalach, to już właściwie norma, jeśli chodzi o działania przestępców. A wachlarz usług i korzyści robi się coraz to większy i bogatszy. Oszuści chcą namówić uczciwe osoby do inwestycji w kryptowaluty, złoto, srebro lub akcje znanych spółek np. firm z branży energetycznej.
Formularze kontaktowe - lepiej je omijać szerokim łukiem
Reklamy często kuszą wizerunkami znanych aktorów lub polityków, a ich cechą wspólną jest to, że kierują do fałszywych stron z formularzem kontaktowym. mBank nie przebiera w słowach i mówi wprost o zagrożeniu i o tym jak go unikać.
Ostrzegamy! Nie wierz w takie cuda! Zamiast wymarzonego zysku oszuści wyłudzą od Ciebie pieniądze i stracisz swoje oszczędności.
Zasada, której lepiej przestrzegać:
Nie ufaj reklamom w social mediach, szczególnie jeśli nafaszerowane są obietnicami szybkiego zysku i wykorzystują znane marki. Zawsze samodzielnie sprawdzaj inwestycję oraz wiarygodność firmy w oficjalnych źródłach.
Pamiętaj, nigdy:
- Nie inwestuj pod wpływem reklamy lub dlatego, że zadzwoniła do Ciebie nieznajoma osoba i Cię namówiła.
- Nie zostawiaj danych logowania ani danych karty w formularzach na stronie, do której zostałeś przekierowany z reklamy.
- Nie instaluj programów do zdalnego zarządzania urządzeniami np. AnyDesk, Teamviewer, QuickSupport, Supremo, Splashtop, RustDesk.
- Nie przelewaj pieniędzy na wskazane przez "doradcę" konto bankowe.