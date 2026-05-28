mBank wydał nowy komunikat. Dotyczy wszystkich klientów

Oferty fałszywych inwestycji w Internecie to prawdziwa plaga. mBank wystosował nawet osobny komunikat w tej sprawie. Powinni z nim zapoznać się wszyscy klienci. I to jak najszybciej.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:34
Reklamy w mediach społecznościowych robią swoje

Atrakcyjna reklama w mediach społecznościowych lub na popularnych portalach, to już właściwie norma, jeśli chodzi o działania przestępców. A wachlarz usług i korzyści robi się coraz to większy i bogatszy. Oszuści chcą namówić uczciwe osoby do inwestycji w kryptowaluty, złoto, srebro lub akcje znanych spółek np. firm z branży energetycznej. 

Formularze kontaktowe - lepiej je omijać szerokim łukiem

Reklamy często kuszą wizerunkami znanych aktorów lub polityków, a ich cechą wspólną jest to, że kierują do fałszywych stron z formularzem kontaktowym. mBank nie przebiera w słowach i mówi wprost o zagrożeniu i o tym jak go unikać.

Ostrzegamy! Nie wierz w takie cuda! Zamiast wymarzonego zysku oszuści wyłudzą od Ciebie pieniądze i stracisz swoje oszczędności.

czytamy w komunikacie mBanku. 

Zasada, której lepiej przestrzegać:

Nie ufaj reklamom w social mediach, szczególnie jeśli nafaszerowane są obietnicami szybkiego zysku i wykorzystują znane marki. Zawsze samodzielnie sprawdzaj inwestycję oraz wiarygodność firmy w oficjalnych źródłach. 

Pamiętaj, nigdy:

  • Nie inwestuj pod wpływem reklamy lub dlatego, że zadzwoniła do Ciebie nieznajoma osoba i Cię namówiła. 
  • Nie zostawiaj danych logowania ani danych karty w formularzach na stronie, do której zostałeś przekierowany z reklamy.
  • Nie instaluj programów do zdalnego zarządzania urządzeniami np. AnyDesk, Teamviewer, QuickSupport, Supremo, Splashtop, RustDesk.
  • Nie przelewaj pieniędzy na wskazane przez "doradcę" konto bankowe.

 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank