YouTube bierze się za filmy AI. Koniec z samowolką

YouTube szykuje zmiany w oznaczaniu materiałów tworzonych lub istotnie modyfikowanych z użyciem sztucznej inteligencji. Platforma chce, aby widzowie szybciej widzieli kiedy oglądają treści przygotowane z pomocą AI, a twórcy mieli prostszy system informowania o takich przypadkach.

Nowa etykieta nie wpłynie na pozycjonowanie i monetyzacje

Od 2024 roku twórcy na YouTube mogą oznaczać materiały, przy których wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji. Google twierdzi, że przez ten czas zebrał sporo informacji o tym, jakie komunikaty są najbardziej przydatne. Efektem są dwie zmiany, które mają uporządkować sposób prezentowania takich informacji na platformie.

Najbardziej widoczna różnica dotyczy miejsca wyświetlania etykiet. W przypadku dłuższych filmów informacja o treściach zmodyfikowanych lub wygenerowanych przez AI pojawi się pod odtwarzanym materiałem. W "shortach" oznaczenie będzie natomiast widoczne bezpośrednio na obrazie filmu. Dzięki temu widz nie będzie musiał zaglądać głębiej w opis.

Nie wszystkie przypadki będą traktowane tak samo

Jeżeli treść jest nierealistyczna, animowana albo została zmieniona tylko w niewielkim stopniu, informacja o wykorzystaniu AI nadal ma być dostępna w rozwinięciu opisu filmu. YouTube chce więc odróżniać materiały, w których sztuczna inteligencja mogła wyraźnie wpłynąć na odbiór treści, od tych, gdzie jej użycie ma mniejsze znaczenie dla widza.

Druga zmiana dotyczy automatycznego wykrywania AI. Jeszcze w tym miesiącu YouTube zacznie wdrażać nowe wewnętrzne standardy, które mają pomagać w identyfikowaniu treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jeśli twórcy nie będą informować o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zrobią to za nich systemy Google.

Autorzy zachowają jednak możliwość reakcji, jeśli uznają, że ich film został oznaczony błędnie. Status materiału będzie można zmienić w YouTube Studio. Są jednak wyjątki. Informacja o użyciu AI pozostanie w przypadku materiałów utworzonych przy pomocy narzędzi YouTube (Veo, Dream Screen), a także wtedy, gdy plik zawiera metadane C2PA wskazujące, że został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję.