Tech

YouTube bierze się za filmy AI. Koniec z samowolką

Wygląda na to, że największa na świecie platforma online z treściami wideo wreszcie posłuchała głosu ludu. Zmiany wejdą w życie lada moment.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:36
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube bierze się za filmy AI. Koniec z samowolką
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

YouTube szykuje zmiany w oznaczaniu materiałów tworzonych lub istotnie modyfikowanych z użyciem sztucznej inteligencji. Platforma chce, aby widzowie szybciej widzieli kiedy oglądają treści przygotowane z pomocą AI, a twórcy mieli prostszy system informowania o takich przypadkach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa etykieta nie wpłynie na pozycjonowanie i monetyzacje

Od 2024 roku twórcy na YouTube mogą oznaczać materiały, przy których wykorzystano narzędzia sztucznej inteligencji. Google twierdzi, że przez ten czas zebrał sporo informacji o tym, jakie komunikaty są najbardziej przydatne. Efektem są dwie zmiany, które mają uporządkować sposób prezentowania takich informacji na platformie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor METZ 50MQF7500Z 50" QLED 4K UHD Google TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor METZ 50MQF7500Z 50" QLED 4K UHD Google TV Dolby Atmos HDMI 2.1
-400.33 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1498.67 zł
Telewizor HISENSE 75E8S 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 75E8S 75" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Telewizor HISENSE 65E77S 65" QLED 4K VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 65E77S 65" QLED 4K VIDAA Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Advertisement

Najbardziej widoczna różnica dotyczy miejsca wyświetlania etykiet. W przypadku dłuższych filmów informacja o treściach zmodyfikowanych lub wygenerowanych przez AI pojawi się pod odtwarzanym materiałem. W "shortach" oznaczenie będzie natomiast widoczne bezpośrednio na obrazie filmu. Dzięki temu widz nie będzie musiał zaglądać głębiej w opis.

YouTube bierze się za filmy AI. Koniec z samowolką

Nie wszystkie przypadki będą traktowane tak samo

Jeżeli treść jest nierealistyczna, animowana albo została zmieniona tylko w niewielkim stopniu, informacja o wykorzystaniu AI nadal ma być dostępna w rozwinięciu opisu filmu. YouTube chce więc odróżniać materiały, w których sztuczna inteligencja mogła wyraźnie wpłynąć na odbiór treści, od tych, gdzie jej użycie ma mniejsze znaczenie dla widza.

Druga zmiana dotyczy automatycznego wykrywania AI. Jeszcze w tym miesiącu YouTube zacznie wdrażać nowe wewnętrzne standardy, które mają pomagać w identyfikowaniu treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Jeśli twórcy nie będą informować o wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zrobią to za nich systemy Google.

YouTube bierze się za filmy AI. Koniec z samowolką

Autorzy zachowają jednak możliwość reakcji, jeśli uznają, że ich film został oznaczony błędnie. Status materiału będzie można zmienić w YouTube Studio. Są jednak wyjątki. Informacja o użyciu AI pozostanie w przypadku materiałów utworzonych przy pomocy narzędzi YouTube (Veo, Dream Screen), a także wtedy, gdy plik zawiera metadane C2PA wskazujące, że został w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Google podkreśla, że sama etykieta nie będzie wpływać ani na rekomendowanie filmu, ani na możliwość zarabiania na materiale. Celem zmian ma być przede wszystkim większa przejrzystość. Widz ma szybciej dostać jasny sygnał, z jakim rodzajem treści ma do czynienia, a twórca prostsze narzędzia do zachowania transparentności.

LG UltraGear 27GX704A-B (27", QHD, 240 Hz, OLED)
Image
telepolis
AI Google sztuczna inteligencja YouTube
Źródła zdjęć: Shutterstock, Google
Źródła tekstu: Google, Oprac. własne