Prime Video z serialem roku. 8 odcinków, które już wzbudzają zachwyt

Czarno-biały superbohater. Nowa produkcja na Prime Video

Na platformę Prime Video właśnie dzisiaj (27 maja 2026) wjechała nowa seria kryminalna opowiadająca o bohaterze Marvela. Widzowie dostali 8 odcinków za jednym razem. To doskonała wiadomość - będzie można zrobić sobie ciekawy maraton filmowy już w najbliższy weekend, chyba że ktoś może pozwolić sobie na zarywanie nocy wcześniej.

Nowy serial przyciągnie przed ekrany zarówno fanów Marvela, jak i zagadek kryminalnych. Jednak to nie wszystko, przed telewizorami chętnie zasiądą też wszyscy miłośnicy produkcji utrzymanych w czerni i bieli (o ile taką wersję sobie wybiorą). Serial ten jest o tyle niezwykły, że widzowie mogą sami zdecydować, w jakiej wersji chcą go obejrzeć. Jest on dostępny zarówno w kolorze, jak i w czerni i bieli.

A serial sprawia wrażenie naprawdę udanego. Sami krytycy nie kryją zachwytów nowym tytułem. "Spider-Noir" na ten moment może pochwalić się 91% pozytywnych recenzji w Rotten Tomatoes. Jak widać, nie tylko sami twórcy serialu, ale także Nicolas Cage wspiął się na wyżyny swojego talentu. A trzeba przyznać, że aktor w roli superbohatera odnajduje się doskonale.

Nicolas Cage znów zakłada maskę

Aktor wcielił się tym razem w głównego bohatera serialu. Zagrał Bena Reilly'ego, doświadczonego prywatnego detektywa, który ma jednak drobną wadę - przyciąga pecha. Musi on zmierzyć się z zagadką z przeszłości, co wcale nie jest łatwe, szczególnie, że musi działać w pojedynkę. Akcja przenosi nas do Nowego Jorku lat 30, gdzie dosłownie słychać szepty w zaułkach, co jest wyjątkowo urocze i klimatyczne.