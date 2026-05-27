Aplikacje
Odpal aplikację PKO Banku Polskiego. Sporo się zmieniło
PKO Bank Polski wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej IKO. Sprawdź, co się zmieniło.
Dodaj do ulubionych źródeł w Google0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO Bank Polski poinformował o wprowadzeniu nowej wersji aplikacji mobilnej IKO. Ta ma być bardziej czytelna i dopasowana do potrzeb klientów.
Nowa aplikacja IKO
W nowej aplikacji PKO BP zmieniło się kilka kwestii. Bank wymienia je wszystkie w podpunktach:
Wybrane okazje dla Ciebie
- czytelność - ta ma być zapewniona przez nową czcionkę, która jest prostsza od wcześniej stosowanej,
- wygoda - użytkownik sam decyduje o kolejności sekcji na ekranie głównym aplikacji, więc dostosowuje go do własnych potrzeb,
- przeyjrzystość - bank umieścił wszystkie produkty (lokaty, karty kredytowe i kredyty) w jednej sekcji "Twoje finanse",
- efektywność - bank wprowadził nowy format powiadomień w aplikacji, dzięki któremu klienci mają być na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi sprawami.
Jednocześnie PKO BP przypomina o kilku ważnych kwestiach, związanych z aplikacją mobilną IKO. Przede wszystkim należy ją pobierać tylko z oficjalnych sklepów, jak Google Play oraz App Store. Jednocześnie bank zapewnia, że w swoich wiadomości e-mail oraz SMS nigdy nie wysyła linków. Jeśli taka dotarła na skrzynkę, to niemal na pewno jest oszustwem.