To był błąd? Korporacje zaczynają zauważać, że AI się nie opłaca

Sztuczna inteligencja miała być dla wielu firm dopalaczem, który szybciej dostarczy nowe produkty, obniży koszty i pomoże lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Uber patrzy jednak na ten trend z coraz większą ostrożnością. Prezes i dyrektor operacyjny Andrew Macdonald powiedział, że jego firma nie widzi jeszcze jasnego połączenia między intensywnym wykorzystywaniem AI a funkcjami przydatnymi dla konsumentów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie wszyscy giganci w branży podzielają zdanie Ubera

To ważna uwaga, bo Uber nie jest firmą stojącą z boku tej rewolucji. Macdonald przyznał, że spółka współpracuje ze wszystkimi największymi dostawcami dużych modeli językowych. Problem w tym, że samo korzystanie z LLM-ów, nawet na dużą skalę, nie oznacza automatycznie, że na końcu powstają lepsze produkty. Na razie nie pojawiło się nic, co można by uznać za przełomowe i masowo przyjęte przez użytkowników.

W rozmowie pojawił się też wątek Duolingo, gdzie pracownicy mieli narzekać, że AI jest wdrażane dla samego wdrażania. Zamiast odciążać zespoły, generowało dodatkową pracę związaną m.in. ze sprawdzaniem, poprawianiem i nadzorowaniem wyników działania algorytmów.

Macdonald przyznał, że statystyki dotyczące wykorzystania AI potrafią robić ogromne wrażenie, ale zarząd powinien zadawać przy tym znacznie prostsze pytania: jakie realne wzrosty produktywności udało się osiągnąć i które nowe produkty rzeczywiście powstały dzięki sztucznej inteligencji?

Nie oznacza to jednak, że Uber zamierza wycofać się z AI. Bardziej prawdopodobne jest, że firma będzie dokładniej przyglądać się temu, gdzie opisywana technologia faktycznie ma sens, a gdzie jedynie pompuje koszty i efektowne wykresy w prezentacjach.

Sprawa jest tym ciekawsza, że niedawno głośno zrobiło się o wydatkach Ubera na narzędzia AI. CTO firmy, Praveen Neppalli Naga, miał przyznać, że budżet na Claude Code przewidziany na 2026 rok został wyczerpany już w kwietniu. Taka informacja mogła wywołać w firmie poważną dyskusję o tym, czy obecne tempo eksperymentów z AI jest uzasadnione biznesowo.