mObywatel ma już 12 milionów użytkowników. Polacy uwielbiają jedną funkcję

Ostatnie 2,5 roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji – liczba mObywateli podwoiła się. Na koniec 2023 roku było ich 5,7 miliona, teraz to już 12 milionów użytkowników. W tym czasie aplikacja zyskała 89 dodatkowych usług, dokumentów i funkcji. Do końca czerwca tego roku trafi do niej jeszcze 11 nowości.

12 milionów mObywateli to nie tylko sukces technologiczny, ale przede wszystkim potwierdzenie, że cyfrowe państwo zdało egzamin z zaufania społecznego – ocenił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że mObywatel jest dzisiaj jedną z najpopularniejszych aplikacji w Polsce oraz najpopularniejszą aplikacją rządową w Unii Europejskiej.

To zasługa setek osób pracujących w administracji rządowej oraz milionów użytkowników, dzięki którym aplikacja jest coraz lepsza. To dla nas inspiracja i mobilizacja do dalszego rozwoju mObywatela. Nowe usługi i dokumenty już czekają na wdrożenie – zaznaczył wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Użytkownicy mObywatela korzystają na co dzień w sumie z 26 milionów cyfrowych dokumentów. 12 milionów Polek i Polaków aktywowało mDowód, co jest podstawą działania aplikacji. A jak inne, mniej oczywiste dokumenty? Ogromną popularnością cieszą się dokumenty dla kierowców. Z mPrawa jazdy korzysta 6,8 miliona osób, a z Moich pojazdów – 4,5 mln użytkowników, którzy mają dostęp do danych aż 9 milionów samochodów.

W mObywatelu można skorzystać obecnie z 47 usług, przydatnych w załatwianiu spraw i formalności urzędowych. Użytkownicy w aplikacji najczęściej sprawdzają swoje punkty karne – usługa została wyświetlona już 31 milionów razy. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Historia pojazdu, którą Polacy wykorzystali już ponad 10 milionów razy do weryfikacji aut.