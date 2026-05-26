Smartfony Honor i Realme w mocnych obniżkach. Nawet 700 zł taniej

W Plusie smartfony Honor oraz Realme dostępne są w nowych, całkiem atrakcyjnych cenach. Ofertą objęte są Honor Magic8 Lite, Honor 600 Lite, Realme 16 Pro oraz Realme 16 Pro+, a przy ich zakupie można zaoszczędzić nawet 700 zł.

Operator przekonuje, że jego nowa oferta to doskonała okazja, aby zakupić telefon na prezent dla mamy, dziecka lub taty bez obciążania domowego budżetu. Co ważne, telefony oferowane są bez konieczności zawierania umowa na usługi telekomunikacyjne – można wybrać tylko sprzęt.

Ceny rzeczywiście są korzystne. Wśród propozycji znalazły się smartfony od Honor oraz Realme i w opcji na 12 rat dostępne są w następujących kwotach:

Honor 600 Lite 8/256 GB za 1199 zł – taniej o 700 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1899 zł);

Honor Magic8 Lite 8/512 GB za 1499 zł – taniej o 200 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1699 zł);

Realme 16 Pro+ 5G 8/256 GB za 1799 zł – taniej o 500 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2299 zł);

Realme 16 Pro 5G 8/256 GB za 1299 zł – taniej o 400 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1699 zł).

Wszystkie proponowane przez Plusa telefony to solidnie wyposażone modele ze średniej półki, interesująca propozycja dla oszczędnych, ale wymagających użytkowników.