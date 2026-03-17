Test Realme 16 Pro+ 5G. Ten średniak zawstydza droższą konkurencję

W moje ręce trafiły oba smartfony z serii Realme 16 Pro 5G. Urządzenia te mają wiele cech wspólnych, ale również znaczące różnice. I choć głównym tematem tej recenzji jest model Realme 16 Pro+ 5G, pokażę również różnice między oboma modelami, w tym wyniki testów wydajnościowych.

Realme 16 Pro+ 5G 0 opinii Realme 16 Pro+ 5G 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Realme 16 Pro 5G 0 opinii Realme 16 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Do testów otrzymałem smartfon Realme 16 Pro+ 5G w kolorze Master Gold (złotym) oraz Realme 16 Pro 5G w kolorze Orchid Purple (fioletowym). Obu urządzeniom towarzyszył identyczny zestaw akcesoriów w postaci kabla USB A-C, metalowej igły do wysuwania tacki na dwie karty nanoSIM oraz bezbarwnego etui na telefon.

Wolisz płaskie czy zaokrąglone?

Na pierwszy rzut oka Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G są do siebie bardzo podobne. Oba smartfony mają takie same rozmiary oraz niemal identyczną wyspę fotograficzną na plecach. Model bez plusa jest jednak zupełnie płaski z przodu i z tyłu, natomiast Realme 16 Pro+ ma mocno zaokrąglone wszystkie krawędzie. W obu przypadkach możesz też liczyć na wodoszczelność na poziomie IP69K.

Egzemplarze, które trafiły w moje ręce, różniły się również użytymi materiałami. Tylny panel w Realme 16 Pro to gładki plastik, natomiast model z plusem dostałem w wariancie z przyjemnej w dotyku ekologicznej skóry. Oba rodzaje wykończenia występują w obu modelach.

Realme 16 Pro oraz Realme 16 Pro+ to elegancko wyglądające smartfony, które bardzo dobrze leżą w dłoni. Gdybym miał wybierać któryś z nich do zakupu, to miałbym problem – podoba mi się zarówno fioletowy kolor jednego, jak i złoty wariant drugiego.

Przykładasz palec i gotowe

Średniaki firmy Realme oferują zabezpieczenia biometryczne w postaci podekranowego, optycznego czytnika linii papilarnych oraz funkcji rozpoznawania twarzy. Podczas testów jedno i drugie działało bardzo sprawnie, pozwalając błyskawicznie odblokować telefon. Moja twarz czy palec przyłożony do czytnika były niemal zawsze prawidłowo rozpoznawane.

Obraz czytelny w każdych warunkach

Realme 16 Pro+ 5G został wyposażony w zakrzywiony na bokach panel AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 453 ppi. Dzięki temu obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze ostry i pozbawiony poszarpanych krawędzi. Maksymalna częstotliwość odświeżania to z kolei aż 144 Hz, więc przewijanie obrazu jest płynne. Ekran w modelu bez plusa ma takie same parametry, poza minimalnie mniejszą rozdzielczością (450 ppi).

Rozdzielczość ekranu domyślnie jest zmniejszona do FullHD+, co wydłuża czas pracy na baterii, ale nie pogarsza w bardzo widoczny sposób jakości obrazu.

Użyta technologia obrazu, w połączeniu ze szczytową jasnością sięgającą 6500 nitów (w obu modelach) przekłada się na bardzo dobrą czytelność w każdych warunkach. Wartości zmierzone dla całego ekranu świecącego na biało były nieco niższe – około 610 nitów przy regulacji ręcznej (1050 nitów z włączoną dodatkową jasnością) oraz 1250 nitów przy regulacji automatycznej.

Realme zastosowało w swoich średniakach panele wyświetlające miliard kolorów i odcieni. Świetnia to wygląda pod każdym kątem, a także bardzo dobrze wypada w pomiarach kolorymetrycznych. W tabeli poniżej zebrałem wyniki uzyskane dla Realme 16 Pro+.

Tryb

kolorów Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ∆E

(MAX) Żywe 7175 K 100% sRGB

88,2% AdobeRGB

99,8% DCI P3 159,9% sRGB

110,1% AdobeRGB

113,2% DCI P3 0,35 (1,17) Naturalny 6526 K 100% sRGB

89,8% AdobeRGB

99,8% DCI P3 163,3% sRGB

112,5% AdobeRGB

115,6% DCI P3 0,35 (1,49) Kinowy 6512 K 100% sRGB

89,6% AdobeRGB

99,8% DCI P3 162,5% sRGB

112,0% AdobeRGB

115,1% DCI P3 0,37 (1,33) Olśniewający 7588 K 100% sRGB

89,9% AdobeRGB

99,8% DCI P3 162,9% sRGB

112,0% AdobeRGB

115,1% DCI P3 0,35 (1,30) Zaawansowany 7169 K 100% sRGB

88,4% AdobeRGB

99,8% DCI P3 160,4% sRGB

110,5% AdobeRGB

113,6% DCI P3 0,27 (0,88) Pokaż więcej

Wyniki pomiarów dla Realme 16 Pro były w niektórych miejscach trochę słabsze, ale nie aż tak, by dało się to zauważyć.

Chcesz słuchać muzyki? Kup słuchawki

Realme wyposażyło swoje nowe średniaki w głośniki stereo do odtwarzania multimediów. Radzą one sobie z tym zadaniem dość przeciętnie, choć w modelu bez plusa jest odrobinę lepiej. Sporo zależy też o tego, czego słuchamy – czasem jest lepiej, czasem gorzej. Głośniki zdecydowanie najbardziej lubią generować tony wysokie, które chwilami potrafią drażnić uszy, szczególnie przy wysokiej głośności. Do słuchania muzyki warto sięgnąć po słuchawki lub zewnętrzny głośnik. Podłączymy je na przykład przez Bluetooth, wykorzystując takie kodeki, jak między innymi aptX HD, LDAC czy LHDC.

Głośniki w Realme 16 Pro i Realme 16 Pro+ są całkiem głośne. Maksimum zmierzone w odległości 60 cm od nich podczas słuchania muzyki ze Spotify wyniosło odpowiednio 82,9 dB i 81,9 dB. Dzwonki zawierające dużo wysokich tonów potrafią być jeszcze głośniejsze, nawet do 85 dB.

Android 16 z interfejsem przyjaznym dla oka

Realme 16 Pro+ 5G, podobnie jak jego tańszy brat, pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0. Interfejs systemowy świetnie wygląda i jest wysoce funkcjonalny. Wiele rzeczy w wyglądzie można oczywiście dostosować do własnych preferencji.

Na dzień dobry otrzymujemy sporo mniej lub bardziej przydatnych aplikacji. Na szczęście część z niepotrzebnych „dodatków” można odinstalować, inne zaś wyłączyć. No bo po co komu dwa menedżery plików czy dwie aplikacje do przeglądania zdjęć. Są też całkiem przydatne narzędzia, jak choćby Menedżer telefonu czy… Pilot na podczerwień.

Jak przystało na smartfon z 2026 roku, nie zabrakło tu również funkcji wspieranych przez sztuczną inteligencję. Pomagają one użytkownikowi w pisaniu, tłumaczeniu z/na języki obce czy w robieniu lepszych zdjęć. Jest również asystent Google Gemini czy funkcja „zaznacz, aby wyszukać”.

Komplet standardów łączności

Testowane smartfony pozwalają na korzystanie z szybkiego Internetu z wykorzystaniem sieci 5G lub Wi-Fi 6. Podczas testów jedno i drugie sprawowało się bardzo dobrze, podobnie jak Bluetooth 5.4, NFC czy nawigacja satelitarna. Jest też podczerwień, dzięki której telefon zmienia się w pilot zdalnego sterowania telewizorem czy innym sprzętem.

Realme 16 Pro/+ dobrze sobie radzi z łapaniem zasięgu sieci komórkowej, pozwala też korzystać z takich technologii, jak VoLTE czy WiFi Calling. Obie bezproblemowo pracują w sieci Orange, z której usług korzystam. A gdy zabraknie zasięgu, możemy sięgnąć po Bezpłatne połączenie. Funkcja ta pozwala rozmawiać lub czatować z osobami w pobliżu. o ile mają odpowiednie telefony. Smartfony z serii Realme 16 Pro mają dwa sloty na karty nanoSIM, a także eSIM.

200 Mpix i „mistrz portretów”

Z tyłu Realme 16 Pro+ 5G ma trzy aparaty fotograficzne. Główna jednostka może się pochwalić matrycą o rozdzielczości 200 Mpix oraz optyczną stabilizacją obrazu. OIS ma również teleobiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 3,5x oraz czujnikiem o rozdzielczości 50 Mpix. Trzeci składnik, aparat ultraszerokokątny, ma tylko 8 Mpix, ale również oferuje autofocus. W modelu bez plusa nie ma teleobiektywu, natomiast aparat ultraszerokokątny nie ma autofocusu i nie potrafi robić zdjęć makro.

Przedni aparat w obu przypadkach ma rozdzielczość 50 Mpix. Do zarządzania tym wszystkim i robienia zdjęć oraz nagrywania filmów służy aplikacja Aparat. Jest to rozbudowane narzędzie, które jednak nie powinno nikomu sprawiać trudności, jeśli chodzi o obsługę. Zwłaszcza po przyzwyczajeniu się do tego, gdzie należy szukać poszczególnych opcji (trybów pracy, filtrów czy innych ustawień).

Ciekawą opcją jest Pejzaż AI, który potrafi wyrównać kadr – nieważne, jak trzymamy telefon, zdjęcie i tak będzie proste. Jak przystało na „mistrza portretów”, znajdziemy tu wiele ustawień związanych z tym trybem fotografowania – od wyboru zoomu, po ustawienie wirtualnej przysłony (kontrola rozmycia tła).

Świetne zdjęcia i filmy, ale nie z każdego aparatu

Realme 16 Pro+ potrafi zrobić bardzo dobre jakościowo zdjęcia, zarówno w dzień, jak i w nocy. To jednak pod warunkiem, że używamy głównego aparatu lub teleobiektywu. Aparat ultraszerokokątny radzi sobie znacznie słabiej, choć zdjęcia wciąż mogą być użyteczne. Ten aparat ma autofocus i potrafi robić zdjęcia makro, ale te na ogół nie grzeszą ostrością. Lepiej użyć głównego aparatu i powiększenia 2x, choć aparat może się sam przełączać na aparat ultraszerokokątny i tryb makro.

Wydajna średnia półka

Realme 16 Pro+ 5G jest napędzany Snapdragonem 7 Gen 4, wspieranym przez 12 GB RAM-u (+ do 14 GB pamięci wirtualnej, jest też wariant z 8 GB RAM-u). W modelu bez plusa mamy MediaTeka Dimensity 7300 Max oraz 8 GB RAM-u (+ do 10 GB rozszerzenia]. W obu przypadkach możemy liczyć na płynne działanie interfejsu systemowego oraz typowych aplikacji czy gier.

Wydajność

ogólna Antutu 10/

Antutu 11 Geekbench 6 AI

Benchmark Jeden

rdzeń Wszystkie

rdzenie Realme 16 Pro 5G 668970/

944784 997 2874 559 Realme 16 Pro+ 5G 1033383/

1461986 1330 4289 5511 8849 Tank 4 Pro 1332472/

1591508 1466 4434 3822 8849 Tank X 916858/

1244749 1242 3932 1091 Google Pixel 10a 1158109/

1533231 1604 4054 1292 Honor Magic8 Lite 740766/- 1085 3100 1961 Motorola Edge 60 653522/- 1045 2969 577 Nothing Phone (3a) 796988/- 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910/- 1174 3288 1248 Realme 14 Pro 5G 740996/- 1007 2879 268 Realme 14 Pro+ 5G 804220/- 1184 3236 1304 Samsung Galaxy A56 5G 902046 1359 3879 301 Pokaż więcej

Wydajność

w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna

temperatura

obudowy

[°C] Wild Life

Extreme Wild Life

Extreme

Stress Test Aztec Ruins

Vulkan

High Tier

(1440p) Car

Chase

(1080p) Realme 16 Pro 5G 863 99,50% - - 34,5 Realme 16 Pro+ 5G 2112 99,40% - - 45,9 8849 Tank 4 Pro 2910 78,60% 3338 5757 42 8849 Tank X 1756 98,50% 38 Google Pixel 10a 2675 84,10% 45 Honor Magic8 Lite 982 99,70% - - 37 Motorola Edge 60 852 99,30% 945,7 1963 38 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Samsung Galaxy A56 1319 99,40% 1663 2743 41,5 Pokaż więcej

Średniaki Realme nie wiedzą, co to jest throttling i nie tracą na wydajności pod wpływem dużego obciążenia. Model z plusem potrafi się jednak rozgrzać nawet do 45,9°C – taką temperaturę miała obudowa w najcieplejszym miejscu przy jednym z testów. Realme 16 Pro w tych samych warunkach osiągnął zaledwie 34,5°C.

Do testów otrzymałem urządzenia wyposażone w 512 GB pamięci masowej. Według mnie powinno to wystarczyć większości użytkowników smartfonów. Slotu na kartę pamięci tu nie ma.

Pojemna bateria na 2 dni pracy

Realme 16 Pro+ 5G zasilany jest krzemowo-węglowym akumulatorem o pojemności 7000 mAh. W naszym teście wideo pozwoliło to na niemal 21 godzin oglądania filmów przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. Wynik Realme 16 Pro z baterią 6500 mAh był wyraźnie słabszy i wyniósł 16,5 godziny.

Wytrzymałość

akumulatora Akumulator

(mAh) Wyświetlacz Czas

pracy

(minuty) Przekątna

(cale) Rozdzielczość

(piksele) Odświeżanie

(Hz) Realme 16 Pro 5G 6500 6,78" 1272 x 2772 144 991 Realme 16 Pro+ 5G 7000 6,8" 1280 x 2800 144 1251 8849 Tank 4 Pro 11600 6,73" 1440 x 3200 120 1334 8849 Tank X 17600 6,78" 1080 x 2460 120 1827 Google Pixel 10a 5100 6,3" 1080 x 2424 120 1211 Honor Magic8 Lite 7500 6,79" 1200 x 2640 120 985 Motorola Edge 60 5200 6,67" 1220 x 2712 120 906 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Samsung Galaxy A56 5000 6,7" 1080 x 2340 120 953 Pokaż więcej

Podczas normalnego korzystania z telefonu, musiałem sięgać po ładowarkę co 2 dni. Czas ten można oczywiście wydłużyć lub skrócić, w zależności od tego, jak korzystamy z urządzenia.

Realme 16 Pro+ obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 80 W (do 45 w modelu bez plusa), jednak odpowiednia do tego ładowarka sprzedawana jest osobno. Podczas testów takiej nie miałem, a gdy użyłem ładowarki Samsung o mocy 65 W, czas ładowania od 0-100% w obu przypadkach wyniósł około 75 minut.

Średniak, który celuje w wyższą półkę

Realme 16 Pro+ 5G to elegancki i wodoszczelny (IP69K) średniak, który przyciąga wzrok mocno zaokrąglonymi krawędziami oraz przyjemnym w dotyku wykończeniem z ekologicznej skóry. Smartfon świetnie leży w dłoni, a jego zabezpieczenia biometryczne, takie jak podekranowy czytnik linii papilarnych, działają błyskawicznie. Prawdziwą ozdobą urządzenia jest jednak bardzo jasny, zakrzywiony ekran AMOLED o odświeżaniu 144 Hz, który gwarantuje doskonałą ostrość, świetne kolory i czytelność w każdych warunkach.

Pod kątem codziennego użytkowania sprzęt wypada znakomicie, oferując płynne i stabilne działanie systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0 oraz pakietem przydatnych funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Procesor Snapdragon 7 Gen 4 nie ma problemów z utratą wydajności pod obciążeniem, choć obudowa telefonu potrafi się wtedy mocniej nagrzać. Największym atutem konstrukcji jest potężna bateria o pojemności 7000 mAh, która pozwala nawet na dwa dni normalnej pracy, natomiast pewnym zawodem mogą okazać się przeciętne głośniki stereo o dość piskliwym brzmieniu.

Możliwości fotograficzne Realme 16 Pro+ 5G stoją na bardzo wysokim poziomie, głównie za sprawą świetnego głównego aparatu 200 Mpix z OIS oraz 50-megapikselowego teleobiektywu peryskopowego, które generują świetne obrazki w dzień i w nocy. Zdecydowanie słabiej na ich tle wypada aparat ultraszerokokątny, który zauważalnie odstaje jakością. Telefon robi też dobre selfie i nieźle radzi sobie z nagrywaniem wideo.

Podsumowując, Realme 16 Pro+ 5G to bardzo udany smartfon z rewelacyjnym ekranem, świetną baterią i solidnym zapleczem komunikacyjnym, choć kupujący musi pamiętać o konieczności dokupienia odpowiednio szybkiej ładowarki. Za testowany wariant 12/512 GB trzeba zapłacić 2499 zł. Warto pamiętać, że dla osób z nieco mniejszym budżetem producent przygotował również płaski model Realme 16 Pro 5G. W wersji 8/512 GB kosztuje on 1999 zł, nie ma teleobiektywu i ma trochę słabszy procesor. Oferuje jednak świetny ekran i zbliżone wrażenia z użytkowania do wersji z plusem.