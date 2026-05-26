Opaska Google Fitbit Air u pierwszych osób. Użytkownicy mają problem
Chociaż opaska Google Fitbit Air oficjalnie debiutuje dopiero dzisiaj (26 maja), to już dzień wcześniej trafiła do pierwszych użytkowników. Ci donoszą o problemach.
Opaska Google Fitbit Air to najnowsze urządzenie, które ma być konkurencją dla podobnych sprzętów Whoop oraz Polara. Można powiedzieć, że to taki smartwatch, ale bez ekranu. Oficjalna premiera opaski jest dzisiaj (26 maja), ale już dzień wcześniej niektórzy otrzymali paczkę z zamówieniem. Część użytkowników już donosi o problemach z połączeniem urządzenia z telefonem.
Problem z Google Fitbit Air
Pierwsi użytkownicy Google Fibit Air twierdzą, że mają problem z połączeniem opaski z telefonem. Dostają powiadomienie, że wymagana jest najnowsza aplikacja Google Health 5.0, która nie jest jeszcze dla nich dostępna. Google wie już o problemie i szykuje rozwiązanie.
Tak, opaska wymaga do działania i połączenia nowej aplikacji Google Healt, która zastępuje dotychczasowe rozwiązanie Fitbit. Chociaż ta niby jest już dostępna, to jeszcze nie u wszystkich użytkowników. Dlatego też Google obiecał, że przyspieszy wdrażanie nowej aplikacji w wersji na Androida. Posiadacze iPhone'ów nie mają tego problemu, bo na iOS apka jest już dostępna dla wszystkich.