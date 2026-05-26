Opaska Google Fitbit Air u pierwszych osób. Użytkownicy mają problem

Opaska Google Fitbit Air to najnowsze urządzenie, które ma być konkurencją dla podobnych sprzętów Whoop oraz Polara. Można powiedzieć, że to taki smartwatch, ale bez ekranu. Oficjalna premiera opaski jest dzisiaj (26 maja), ale już dzień wcześniej niektórzy otrzymali paczkę z zamówieniem. Część użytkowników już donosi o problemach z połączeniem urządzenia z telefonem.

Problem z Google Fitbit Air

Pierwsi użytkownicy Google Fibit Air twierdzą, że mają problem z połączeniem opaski z telefonem. Dostają powiadomienie, że wymagana jest najnowsza aplikacja Google Health 5.0, która nie jest jeszcze dla nich dostępna. Google wie już o problemie i szykuje rozwiązanie.