Sprzęt

Opaska Google Fitbit Air u pierwszych osób. Użytkownicy mają problem

Chociaż opaska Google Fitbit Air oficjalnie debiutuje dopiero dzisiaj (26 maja), to już dzień wcześniej trafiła do pierwszych użytkowników. Ci donoszą o problemach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:41
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Opaska Google Fitbit Air u pierwszych osób. Użytkownicy mają problem
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Opaska Google Fitbit Air to najnowsze urządzenie, które ma być konkurencją dla podobnych sprzętów Whoop oraz Polara. Można powiedzieć, że to taki smartwatch, ale bez ekranu. Oficjalna premiera opaski jest dzisiaj (26 maja), ale już dzień wcześniej niektórzy otrzymali paczkę z zamówieniem. Część użytkowników już donosi o problemach z połączeniem urządzenia z telefonem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Problem z Google Fitbit Air

Pierwsi użytkownicy Google Fibit Air twierdzą, że mają problem z połączeniem opaski z telefonem. Dostają powiadomienie, że wymagana jest najnowsza aplikacja Google Health 5.0, która nie jest jeszcze dla nich dostępna. Google wie już o problemie i szykuje rozwiązanie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 256GB SSD macOS Północ
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 256GB SSD macOS Północ
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Karty PANINI FIFA World Cup 2026 Adrenalyn XL Puszka kolekcjonera PAN02936 (1 zestaw)
Karty PANINI FIFA World Cup 2026 Adrenalyn XL Puszka kolekcjonera PAN02936 (1 zestaw)
0 zł
33 zł - najniższa cena
Kup teraz 33 zł
Switch TP-LINK LS105GP Gigabit Ethernet, 5 portów, Funkcja PoE
Switch TP-LINK LS105GP Gigabit Ethernet, 5 portów, Funkcja PoE
0 zł
145.28 zł - najniższa cena
Kup teraz 145.28 zł
Advertisement
Opaska Google Fitbit Air u pierwszych osób. Użytkownicy mają problem

Tak, opaska wymaga do działania i połączenia nowej aplikacji Google Healt, która zastępuje dotychczasowe rozwiązanie Fitbit. Chociaż ta niby jest już dostępna, to jeszcze nie u wszystkich użytkowników. Dlatego też Google obiecał, że przyspieszy wdrażanie nowej aplikacji w wersji na Androida. Posiadacze iPhone'ów nie mają tego problemu, bo na iOS apka jest już dostępna dla wszystkich.

Image
telepolis
Google Google Health Google Fitbit Air Google Health Coach
Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: GSMArena