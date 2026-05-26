Oddajesz butelki i puszki? Fiskus już ma cię na oku

Okazuje się, że oddawanie butelek i puszek w ramach systemu kaucyjnego może sprowadzić nam na głowę skarbówkę. Jednak nie ma powodu do obaw. Jeśli zwracasz tylko te opakowania, które sam zakupiłem, to nie musisz się martwić.

Fiskus przygląda się zbieraczom

W przypadku podatków sprawa jest w gruncie rzecz dość prosta. Musimy je płacić od zarobku. Jeśli oddajemy butelki i puszki, które sami kupiliśmy, to wtedy nie ma mowy o przychodzie, więc podatek się nie należy. Co innego w sytuacji, gdy zbieramy porzucone opakowania. Nie dość, że należy się od tego podatek, ale w skrajnych przypadkach wymagane może być nawet założenie działalności gospodarczej.

Głośno było między innymi o przypadku klienta Auchan, który jednorazowo oddał prawie 5 tys. opakowań i otrzymał za to ponad 2400 zł. Wiele osób chwali się też, że zbierają porzucone puszki i butelki, co daje im przychód w wysokości nawet kilkuset złotych dziennie. W takiej sytuacji zwracają opakowania, których nie kupili, więc mają na tym czysty zarobek. Według doradców podatkowych może się tym zainteresować fiskus.