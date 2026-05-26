Płatności bezgotówkowe

Masz konto w ING? Bank wydał ważny komunikat dla klientów

Mamy dopiero początek tygodnia, a ING Bank Śląski już poinformował na swojej stronie o tym, że w najbliższy weekend bank wyłączy na kilka godzin niektóre usługi. Wszystkie utrudnienia są spowodowane przerwą serwisową, jaka nastąpi w nocy z soboty na niedzielę.

ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:14
ING Bank Śląski utrudnienia 30 i 31 maja 2026

Już w najbliższy weekend, w nocy z 30 na 31 maja 2026, ING Bank Śląski przeprowadzi prace serwisowe, które spowodują utrudnienia dla klientów. Oto, jak się przygotować na ten czas, aby nie dać się zaskoczyć i uniknąć przykrych niespodzianek. 

W jakich godzinach będą przeprowadzane prace?

Bank lojalnie uprzedza, że w nocy z soboty na niedzielę (30/31 maja) od 23:30 do 7:00 klienci będą mogli napotkać szereg trudności w korzystaniu z głównych usług bankowych. 

Ostatni weekend maja. Co nie zadziała w banku ING?

Podczas prac serwisowych mogą nastąpić trudności w dostępie do wielu usług bankowych:

  • Nie skorzystamy z bankomatów i wpłatomatów. 
  • Nie zadziała system bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacja.
  • Nie skorzystamy także w tym czasie z ING Business (wersji internetowej oraz mobilnej).
  • Nie zapłacimy BLIK-iem.
  • Nie będą także działały płatności kartami w Internecie z 3DSecure (potwierdzane w aplikacji lub kodem SMS).
  • Nie zrobimy przelewów ekspresowych. 
  • Nie zapłacimy za pomocą Płać z ING.
  • Nie zadziała opcja automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami.
  • Nie będzie można dokonywać zakupów produktów, typu pożyczka, w Moim ING a także na stronie internetowej. 

Bank uprzedza także, że mogą występować przejściowe trudności także w realizacji transakcji za pomocą kart. 

Jak się przygotować do przerwy w ING Bank Śląski?

Najlepiej mieć przy sobie wypłaconą gotówkę, a wszelkie niezbędne płatności oraz zakupy internetowe zrealizować poza godzinami planowanych prac. 

Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ING Bank Śląski