Masz konto w ING? Bank wydał ważny komunikat dla klientów

ING Bank Śląski utrudnienia 30 i 31 maja 2026

Już w najbliższy weekend, w nocy z 30 na 31 maja 2026, ING Bank Śląski przeprowadzi prace serwisowe, które spowodują utrudnienia dla klientów. Oto, jak się przygotować na ten czas, aby nie dać się zaskoczyć i uniknąć przykrych niespodzianek.

W jakich godzinach będą przeprowadzane prace?

Bank lojalnie uprzedza, że w nocy z soboty na niedzielę (30/31 maja) od 23:30 do 7:00 klienci będą mogli napotkać szereg trudności w korzystaniu z głównych usług bankowych.

Ostatni weekend maja. Co nie zadziała w banku ING?

Podczas prac serwisowych mogą nastąpić trudności w dostępie do wielu usług bankowych:

Nie skorzystamy z bankomatów i wpłatomatów.

Nie zadziała system bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacja.

Nie skorzystamy także w tym czasie z ING Business (wersji internetowej oraz mobilnej).

Nie zapłacimy BLIK-iem.

Nie będą także działały płatności kartami w Internecie z 3DSecure (potwierdzane w aplikacji lub kodem SMS).

Nie zrobimy przelewów ekspresowych.

Nie zapłacimy za pomocą Płać z ING.

Nie zadziała opcja automatycznego poboru opłat za przejazd autostradami.

Nie będzie można dokonywać zakupów produktów, typu pożyczka, w Moim ING a także na stronie internetowej.

Bank uprzedza także, że mogą występować przejściowe trudności także w realizacji transakcji za pomocą kart.

Jak się przygotować do przerwy w ING Bank Śląski?