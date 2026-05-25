Prace nad AMD Grimlock już ruszyły. Debiut jest jednak odległy

Najnowsze konsumenckie procesory AMD Ryzen 9000, które debiutowały na rynku w ubiegłym roku, korzystają z architektury Zen5. Mimo wszystko wciąż czekamy na konkrety o następcach, a Czerwoni do tej pory zdradzili tylko, że pierwszymi CPU na bazie Zen6 będą serwerowe układy Venice. Wygląda jednak na to, że trwają już prace nad następcami.

Flagowiec zaoferuje do 32 rdzeni i aż 224 MB 3D V-Cache

Tajwańskie media twierdzą, że AMD rozpoczęło przygotowania łańcucha dostaw dla architektury Zen7, dla procesorów o nazwie kodowej Grimlock. Mają one korzystać z litografii TSMC A14, czyli procesu produkcji klasy 1,4 nm. Ich debiut planowany jest na okolice 2028 roku.

Oczywiście na tym etapie jeszcze brak konkretów na temat specyfikacji czy wydajności. Zakulisowo mówi się, że CCD będzie oferowało do 16 rdzeni. A więc flagowe procesory powinny być w stanie zaoferować do 32 rdzeni. Poprawie ma ulec również szybka pamięć podręczna 3D V-Cache, gdzie jeden kafelek ma oferować do 224 MB.