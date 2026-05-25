Prace nad AMD Grimlock już ruszyły. Debiut jest jednak odległy

Od pierwszego projektu do gotowego produktu na sklepowych półkach mija wiele lat. To właśnie dlatego AMD pracuje już w pocie czoła na kolejnymi CPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 25 MAJ 2026
Najnowsze konsumenckie procesory AMD Ryzen 9000, które debiutowały na rynku w ubiegłym roku, korzystają z architektury Zen5. Mimo wszystko wciąż czekamy na konkrety o następcach, a Czerwoni do tej pory zdradzili tylko, że pierwszymi CPU na bazie Zen6 będą serwerowe układy Venice. Wygląda jednak na to, że trwają już prace nad następcami.

Flagowiec zaoferuje do 32 rdzeni i aż 224 MB 3D V-Cache

Tajwańskie media twierdzą, że AMD rozpoczęło przygotowania łańcucha dostaw dla architektury Zen7, dla procesorów o nazwie kodowej Grimlock. Mają one korzystać z litografii TSMC A14, czyli procesu produkcji klasy 1,4 nm. Ich debiut planowany jest na okolice 2028 roku.

Oczywiście na tym etapie jeszcze brak konkretów na temat specyfikacji czy wydajności. Zakulisowo mówi się, że CCD będzie oferowało do 16 rdzeni. A więc flagowe procesory powinny być w stanie zaoferować do 32 rdzeni. Poprawie ma ulec również szybka pamięć podręczna 3D V-Cache, gdzie jeden kafelek ma oferować do 224 MB.

Więcej szczegółów poznamy prawdopodobnie dopiero za kilka-kilkanaście miesięcy. O ile Amerykanie będą w ogóle zawracało sobie głowę graczami i domowymi PC. Wszystkie firmy - tj. AMD, Intel i NVIDIA - zdają się priorytetyzować segment enterprise i serwerownie AI, które zapewniają obecnie znacznie większe przychody.

Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: CTEE, Oprac. własne