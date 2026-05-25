Wywiadowi zabrakło pieniędzy. Dostaną od rządu aż 9 miliardów
Sztuczna inteligencja to nie tylko czatboty oraz śmieszne obrazki czy filmiki. To realne narzędzia, z których korzysta wojsko oraz instytucje państwowe. A Amerykanie nie chcą pozwolić, by służby jak CIA lub NSA przegrały ten wyścig.
Biały Dom zatwierdził tajny wniosek o 9 miliardów dolarów, czyli około 32,7 miliarda złotych, na zakup najnowszych układów AI dla amerykańskich agencji wywiadowczych. Cel jest prosty - USA chcą mieć pewność, że ich służby będą w stanie korzystać z pełnych możliwości najnowszych modeli sztucznej inteligencji, bez zaległości względem sektora prywatnego.
NSA sięga również po rozwiązania oferowane przez Anthropic
Według obecnych i byłych urzędników administracji problem stał się pilniejszy, niż jeszcze niedawno zakładano. Nowoczesne AI wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, a zapotrzebowanie na zaawansowane chipy rośnie szybciej, niż przewidywało wielu ekspertów technologicznych. W Białym Domu i Kongresie pojawiły się obawy, że niedobór infrastruktury może spowolnić testowanie oraz wdrażanie narzędzi AI w operacjach wywiadowczych objętych najwyższymi klauzulami tajności.
Sztuczna inteligencja nie jest już dla służb tylko ciekawostką, ale jednym z narzędzi pracy z ogromnymi zbiorami danych. Modele AI pomagają analizować materiały wywiadowcze, wychwytywać wzorce w komunikacji i znajdować przeoczone wcześniej przechwycone wiadomości. W praktyce oznacza to, że przewaga technologiczna może przekładać się bezpośrednio na skuteczność działań wojskowych i operacji szpiegowskich.
Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na infrastrukturę na bazie NVIDIA Grace Blackwell. Takie systemy wymagają ogromnych dostaw energii, wyspecjalizowanego chłodzenia cieczą i centrów danych projektowanych z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach. Kongres musi jeszcze zatwierdzić główne finansowanie, ale administracja już teraz przesuwa 800 milionów dolarów aby szybciej kupić dodatkową moc obliczeniową.
Niedobory chipów prowadzą też do nietypowych decyzji. Susie Wiles, szefowa personelu Białego Domu, zezwoliła Agencji Bezpieczeństwa Narodowego na dalsze korzystanie z zaawansowanego modelu firmy Anthropic, mimo że Pentagon uznał tę spółkę za zagrożenie dla łańcucha dostaw. To dobrze pokazuje, jak napięta stała się sytuacja: w wyścigu o AI amerykańskie służby potrzebują zarówno pieniędzy, jak i natychmiastowego dostępu do infrastruktury, której na rynku zwyczajnie brakuje.