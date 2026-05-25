Wywiadowi zabrakło pieniędzy. Dostaną od rządu aż 9 miliardów

Biały Dom zatwierdził tajny wniosek o 9 miliardów dolarów, czyli około 32,7 miliarda złotych, na zakup najnowszych układów AI dla amerykańskich agencji wywiadowczych. Cel jest prosty - USA chcą mieć pewność, że ich służby będą w stanie korzystać z pełnych możliwości najnowszych modeli sztucznej inteligencji, bez zaległości względem sektora prywatnego.

NSA sięga również po rozwiązania oferowane przez Anthropic

Według obecnych i byłych urzędników administracji problem stał się pilniejszy, niż jeszcze niedawno zakładano. Nowoczesne AI wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, a zapotrzebowanie na zaawansowane chipy rośnie szybciej, niż przewidywało wielu ekspertów technologicznych. W Białym Domu i Kongresie pojawiły się obawy, że niedobór infrastruktury może spowolnić testowanie oraz wdrażanie narzędzi AI w operacjach wywiadowczych objętych najwyższymi klauzulami tajności.

Sztuczna inteligencja nie jest już dla służb tylko ciekawostką, ale jednym z narzędzi pracy z ogromnymi zbiorami danych. Modele AI pomagają analizować materiały wywiadowcze, wychwytywać wzorce w komunikacji i znajdować przeoczone wcześniej przechwycone wiadomości. W praktyce oznacza to, że przewaga technologiczna może przekładać się bezpośrednio na skuteczność działań wojskowych i operacji szpiegowskich.

Część pieniędzy ma zostać przeznaczona na infrastrukturę na bazie NVIDIA Grace Blackwell. Takie systemy wymagają ogromnych dostaw energii, wyspecjalizowanego chłodzenia cieczą i centrów danych projektowanych z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach. Kongres musi jeszcze zatwierdzić główne finansowanie, ale administracja już teraz przesuwa 800 milionów dolarów aby szybciej kupić dodatkową moc obliczeniową.