Sprzęt

TP-Link Archer BE805 to router-bestia. 10 Gb/s po kablu i Wi-Fi 7

TP-Link wprowadza na polski rynek Archer BE805 – trzypasmowy router Wi-Fi 7 w standardzie BE19000. To urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:45
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
TP-Link Archer BE805 to router-bestia. 10 Gb/s po kablu i Wi-Fi 7
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Archer BE805 pracuje w standardzie Wi-Fi 7, wykorzystując pasmo 6 GHz oraz szerokość kanału 320 MHz i oferuje łączną prędkość transmisji do 19000 Mb/s: do 11520 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 5760 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 1376 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Takie parametry pozwalają w pełni wykorzystać potencjał najnowszego standardu łączności bezprzewodowej. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Archer BE805 korzysta też z dodatkowych usprawnień. Technologie OFDMA oraz MU-MIMO wspierają efektywne zarządzanie transmisją danych w sieci, z której jednocześnie korzysta wiele urządzeń, a Beamforming kieruje sygnał w stronę podłączonych sprzętów, także tam, gdzie wcześniej zasięg był słabszy. Całość uzupełnia zestaw dziesięciu wbudowanych anten i optymalizacja Wi-Fi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK Archer BE220 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer BE220 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
298.05 zł - najniższa cena
Kup teraz 298.05 zł
Router TP-LINK Archer MR402 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
Router TP-LINK Archer MR402 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Gniazdo SIM
0 zł
289.35 zł - najniższa cena
Kup teraz 289.35 zł
Router TP-LINK Archer AX72 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX72 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement
TP-Link Archer BE805 to router-bestia. 10 Gb/s po kablu i Wi-Fi 7

Archer BE805 ma rozbudowany zestaw portów i złączy: jeden port WAN 10 Gb/s, jeden port LAN 10 Gb/s, cztery porty LAN 1 Gb/s oraz dwa porty USB 3.0. Taka konfiguracja zainteresuje więc też użytkowników, którzy chcą korzystać także z bardzo wydajnych połączeń kablowych.

TP-Link przekonuje, że ze względu na wbudowane porty 10 Gb/s router sprawdzi się również u posiadaczy serwerów NAS, gdzie znaczenie ma szybka komunikacja w sieci lokalnej i wygodna praca z dużymi plikami. 

TP-Link Archer BE805 to router-bestia. 10 Gb/s po kablu i Wi-Fi 7

TP-Link Archer BE805 wykorzystuje technologię Multi-Link Operation, obsługuje EasyMesh, WPA3 i HomeShield, a także funkcje klienta i serwera VPN. Aplikacja TP-Link Tether pozwala na uruchomienie urządzenia i zarządzania domową siecią – również zdalnie. 

Połączenie Wi-Fi 7, pasma 6 GHz, portów 10 Gb/s i rozbudowanych funkcji sieciowych sprawia, że router ten może stać się centralnym elementem infrastruktury w domu, w którym łączność jest jednym z fundamentów codziennego funkcjonowania

– zachwala producent.

Archer BE805 jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 2300 zł. Urządzenie zostało objęte trzyletnią gwarancją producenta.

Image
telepolis
router tp-link Wi-Fi 7 router wi-fi 7 TP-Link Archer BE805
Źródła zdjęć: TP-Link
Źródła tekstu: TP-Link