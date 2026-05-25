Nie poznasz wszystkich danych nadawcy przelewu

Aktualnie, gdy wysyłamy do kogoś przelew, nawet na niewielką kwotę, to jego odbiorca otrzymuje nasze dane, w tym między innymi adres zamieszkania. Zdaniem UODO i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego narusza to unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pierwsze banki wprowadzają zmiany.

Nie poznasz danych nadawcy przelewu

UODO i WSA uznały, że nie powinniśmy mieć obowiązku podawania swojego adresu dla przelewów o wysokości do 1 tys. euro. Jeśli bank tego wymaga, to łamie unijne przepisy RODO. Co ciekawe, Krajowa Izba Rozliczeniowa, która zarządza systemem przelewów międzybankowych, uznała, że to właśnie banki są administratorem danych i to one powinny dostosować się do przepisów.

To w końcu nastąpiło. Nest Bank zapowiedział już, że klienci będą mieli wybór, czy podawać swój adres w przelewach do kwoty 1 tys. euro. Bank nie ukryje tych danych całkowicie. Sami zdecydujemy, czy chcemy je podawać odbiorcy przelewu. Nowy regulamin zacznie obowiązywać od sierpnia.