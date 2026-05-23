Obecna technologia zbyt dobra? Ten gatunek gier ma przechlapane

Zbyt zaawansowane systemy oświetlenia

"Bardzo trudno odróżnić co jest częścią oświetlenia, co jest cieniem, co jest uznawane za ciemniejszy obszar, gdzie jest bezpiecznie, a gdzie jest zagrożenie" – powiedział Clint Hocking, reżyser gry Splinter Cell: Chaos Theory, szeroko uznawanego za najlepszy tytuł w serii.

Hocking rozmawiał ostatnio z portalem FRVR, gdzie dzielił się przemyśleniami na temat gatunku "skradanek". Jego zdaniem rozwój technologii – w szczególności dynamicznych świateł, rozmiękczonych cieni oraz ray tracingu – sprawił, że graczom jest niezwykle trudno wyczytać, czy w grze są bezpieczni, czy nie.

Hocking podkreślił, że owszem, technologiczny rozwój zwiększył realizm scen, ale jednocześnie utrudnił granie w skradanki, takie jak Splinter Cell czy Thief.

"[kiedyś] w tych staroszkolnych skradankach oświetlenie było bardzo jednolite i jednocześnie zrozumiałe dla graczy" – podkreślił.

Trudno odmówić mu racji, ale można też odnieść wrażenie, że niewiele studiów próbuje dziś coś z tym zrobić. Dominujący trend – jeśli gry w ogóle mają elementy skradane – to oferowanie ich jako opcji, ale z możliwością porzucenia skradania w dowolnym momencie i przejścia do otwartej walki. Odbywa się to kosztem uproszczenia mechanik skradankowych. Zdaniem Hockinga stworzenie współczesnej gry w tym gatunku wymaga od twórców głębokiego myślenia i przemyślanych decyzji.