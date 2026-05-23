8000 mAh w smukłej obudowie i 200 Mpix. Oto nowy król wydajności

Chiński producent zaprezentował swoje najnowsze dzieło, czyli smartfon Xiaomi 17 Max. Wcześniej na rynek weszły Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max, a także Xiaomi 17 Ultra, nowy model jest więc piątym przedstawicielem serii.

Xiaomi 17 Max nie odstaje wyposażaniem od poprzedników. Front smartfonu niemal w całości wypełnia wyświetlacz OLED o przekątnej 6,9 cala i rozdzielczości 1.5K. Dzięki technologii SuperPixel matryca ma oferować ostrość porównywalną z panelami 2K, zachowując przy tym zauważalnie niższe zużycie energii. Ekran obsługuje adaptacyjne odświeżanie LTPO od 1 do 120 Hz, a jego szczytowa jasność sięga 3500 nitów. Całość chroni szkło Dragon Crystal Glass trzeciej generacji, które według producenta aż dwudziestokrotnie zwiększa odporność na upadki.

Sercem nowego flagowca jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspierany przez 16 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5x i maksymalnie 512 GB przestrzeni na dane w standardzie UFS 4.1. Inżynierowie Xiaomi zastosowali dodatkowo trójwymiarowy, pierścieniowy system chłodzenia, zoptymalizowany pod kątem dużej bryły urządzenia. Jak zapewnia producent, sprzęt potrafi utrzymać pełną płynność w wymagającej grze Genshin Impact na najwyższych ustawieniach graficznych przez blisko sześć godzin. Nad płynnym działaniem całości czuwa nowy system Xiaomi HyperOS 3.

Sekcję foto tworzy potrójny aparat opracowany we współpracy z marką Leica. Główna jednostka wykorzystuje potężną matrycę w rozmiarze 1/1.4 cala o rozdzielczości 200 Mpix, z optyką f/1.65, stabilizacją obrazu Hyper OIS i zaawansowanymi powłokami antyrefleksyjnymi. Ten sam sensor znalazł się wcześniej w Xiaomi 17 Ultra, ale w aparacie z teleobiektywem. W Xiaomi 17 Max teleobiektyw peryskopowy powiązany jest jednak z matrycą 50 Mpix, a efektem jest zoom cyfrowy 3x, bezstratny 6x oraz telemakro 15 mm. Trzeci aparat, ultraszerokokątny, również ma 50 Mpix. Urządzenie pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K.

Od innych flagowców marki Xiaomi 17 Max wyróżnia rekordowo dużym (jak na tego producenta) akumulatorem o pojemności aż 8000 mAh. Bateria wykorzystuje 16-procentową domieszkę krzemu, co pozwoliło osiągnąć gęstość energii na poziomie 894 Wh/L. Smartfon wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W, bezprzewodowe 50 W oraz przewodowe ładowanie zwrotne 22.5 W. Precyzyjne zarządzanie energią wspierają układy Xiaomi Surge P3 oraz Surge G2.

Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie z certyfikatami IP68 i IP69, skrywającej również głośniki stereo z Dolby Atmos. Na uwagę zasługuje stonowane wzornictwo w stylu klasycznego Xiaomi – nie ma tuż żadnych zbędnych dodatków jak drugi wyświetlacz czy przesadnie duża wyspa aparatów.