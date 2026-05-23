Sprzęt

FiiO wskrzesza kultowe odtwarzacze MP3, ten maluch kusi ceną i brzmieniem

FiiO znów cofa się w czasie. Tym razem producent przywołuje epokę pierwszych odtwarzaczy MP3 sprzed dwóch dekad. Do globalnej sprzedaży wszedł Snowsky Echo Nano, empetrójka nowej generacji.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:02
Snowsky Echo Nano miał już swój lokalny, chiński debiut w pierwszej połowie maja, a teraz firma FiiO ogłosiła oficjalną premierę na rynkach światowych. Można go już kupić w sklepie marki na AliExpress.

Ten nowoczesny DAP stanowi nostalgiczny powrót do klasycznego designu z początku lat dwutysięcznych. Echo Nano jest stylizowany na popularne odtwarzacze MP3 w formie smukłego pendrive'a, jednak zyskał nowoczesne podzespoły i funkcje, których próżno szukać w prostych grajkach sprzed lat.

Obudowa Snowsky Echo Nano została precyzyjnie wycięta ze stopu aluminiowo-magnezowego, a całość prezentuje się jak produkt wyższej klasy (w swoje skali). Mimo metalowej konstrukcji odtwarzacz jest znacznie lżejszy od zbudowanego z plastiku Echo Mini – waży zaledwie 33,5 g (Mini - 55 g). Urządzenie ma wymiary 8,1 x 2 x 1,1 cm, można je więc schować do każdej kieszeni czy nawet zawiesić na szyi i nie będzie ciążyło.

W górnej części Snowsky Echo Nano widać jeszcze jeden, interesujący detal – wielofunkcyjne pokrętło, które umożliwia łatwe włączanie urządzenia, sterowanie ekranem oraz regulację głośności za pomocą jednej ręki. Odtwarzacz powstał w aż siedmiu różnych wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, morskim, pomarańczowym, piaskowym, zielonym oraz różowym.

Na boku odtwarzacza znajduje się wyświetlacz OLED o przekątnej 0,91 cala, na którym sprawdzimy nie tylko tytuły odtwarzanych utworów, ale również zsynchronizowane z nimi teksty piosenek. 

Za wysoką jakość dźwięku, która przyniosła odtwarzaczowi certyfikat Hi-Res Audio, odpowiada niezależny układ DAC Cirrus Logic CS43131 współpracujący z oscylatorem kwarcowym wysokiej klasy. Taki zestaw gwarantuje moc wyjściową na poziomie 120 mW dla 32 omów przy zniekształceniach THD+N poniżej 1%. 

Urządzenie gwarantuje sprzętowe, natywne dekodowanie DSD256 oraz PCM 24-bit/192kHz, obsługując zróżnicowane formaty takie jak DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A oraz OGG. Sygnał trafia na standardowe złącze słuchawkowe 3,5 mm. Niestety, zabrakło wyjścia zbalansowanego 4,4 mm. 

Własną bibliotekę muzyczną można wgrać na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności do 256 GB. Odtwarzacz wyposażony jest również w tryb UAC, dzięki któremu po podłączeniu do komputera lub telefonu błyskawicznie zamienia się w zewnętrzną kartę dźwiękową z natywnym dekodowaniem USB w standardzie PCM 16-bit/48kHz. 

Zastosowany w tym niewielkim korpusie akumulator o pojemności 360 mAh pozwala cieszyć się odtwarzaniem ulubionych utworów przez 7 godzin na jednym ładowaniu. 

Odtwarzacz Snowsky Echo Nano jest już oficjalnie dostępny w sklepie producenta na platformie AliExpress, a jego cena wraz z bezpośrednią dostawą do Polski wynosi zaledwie 240 zł. Należy oczekiwać, że Echo Nano wkrótce trafi też dp oferty polskiego dystrybutora.

FiiO odtwarzacz muzyki DAP Snowsky Snowsky Echo Nano
Źródła zdjęć: FiiO