Duże zachodnie firmy sięgają po chińskie układy. Nawet te z USA

Rynek pamięci DRAM ogranicza się obecnie do trzech producentów - Samsung, SK hynix oraz Micron. To właśnie te firmy odpowiadają za większość dostaw dla segmentu konsumenckiego i centrów danych. Wygląda jednak na to, że CXMT zyskuje na znaczeniu i popularności.

Niestety, to nie oznacza obniżek cen w Europie

W sieci pojawiły się zdjęcia modułów RAM w standardzie DDR5 firmy Corsair, w których zastosowano chińskie kości. Sprawa jest o tyle ciekawa, że "korsarze" należą do najbardziej rozpoznawalnych producentów podzespołów komputerowych, a ich sprzęty sprzedawane są globalnie.

Mówimy tutaj o zestawie Vengeance z oznaczeniem "CMK5X16G3E60C36A2-CN". Sama specyfikacja nie wygląda jakoś porywająco, ale nie odbiega od propozycji na koreańskich czy amerykańskich układach. Mowa bowiem o pojemności 16 GB, prędkości 6000 MT/s i opóźnieniach CL 36 przy napięciu 1,35 V. Całość z obsługą profili AMD EXPO oraz Intel XMP.

Powód sięgnięcia po chińskie kości nie jest trudny do odgadnięcia. Rynek pamięci pozostaje pod dużą presją ze strony boomu na AI, który sprawił, że "wielka trójca" kieruje znaczną część mocy produkcyjnych na rozwiązania bardziej dochodowe i potrzebne centrom danych, m.in. HBM oraz LPDDR5X. Dla producentów komputerów i podzespołów oznacza to gorszą dostępność klasycznych pamięci, a często także wyższe ceny.

CXMT wykorzystuje tę sytuację i przyspiesza rozwój. Firma ma już oferować kości o pojemności 16 Gb i 24 Gb oraz prędkości sięgające 8000 MT/s. Równocześnie inni chińscy producenci, tacy jak Jiahe Jinwei, rozwijają produkcję pamięci DDR5 RDIMM dla stacji roboczych i serwerów. W praktyce Chiny próbują nie tylko ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców, ale też zająć miejsce tam, gdzie globalni gracze nie nadążają z podażą.