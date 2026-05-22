JBL z potrójną premierą. Kultowa seria w nowej odsłonie

Firma JBL zaprezentowała nową generację słuchawek TWS z serii Live 4, w skład której wchodzą trzy modele: Live Beam 4, Live Buds 4 oraz Live Flex 4. Urządzenia łączą obsługę dźwięku Hi-Res z systemem aktywnej redukcji szumów oraz przeprojektowanym etui ładującym z wyświetlaczem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:02
Główną zmianą konstrukcyjną w nowej serii jest przeprojektowane etui Smart Charging Case, które według producenta działa sześciokrotnie szybciej i ma o 30 procent większy ekran w porównaniu do ubiegłorocznych edycji. 

Użytkownicy mogą z poziomu tego wyświetlacza sterować głośnością, zarządzać trybami wyciszania oraz dostrajać korektor graficzny bez konieczności wyciągania smartfonu z kieszeni. Interfejs etui wzbogacono o tryb jasny i ciemny, dynamiczne wskaźniki oraz dziewięć zaawansowanych funkcji personalizacji.

Modele dokanałowe JBL Live Beam 4 i JBL Live Buds 4 wyposażone są w dynamiczne przetworniki 10 mm, natomiast do modelu dousznego JBL Live Flex 4 trafił przetwronnik 12 mm. Wszystkie modele zapewniają jednak takie samo pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz i komunikują się z urządzeniami źródłowymi za pomocą Bluetooth 6.0. Wsparcie dla Hi-Res Audio Wireless gwarantowane jest przez obsługę kodeka LDAC, a dodatkowo sprzęt dekoduje standardowe formaty SBC i AAC oraz kodek LC3 z LE Audio. Łączność Bluetooth obsługuje również standard Auracast do publicznego udostępniania dźwięku, a sama reprodukcja audio wspierana jest technologią dźwięku przestrzennego JBL Spatial Sound.

JBL Live Beam 4

Za izolację akustyczną odpowiada system True Adaptive Noise Cancelling 2.0, który stale analizuje otoczenie i automatycznie kalibruje poziom tłumienia hałasów w czasie rzeczywistym. Producent zaimplementował tryb przepuszczania dźwięku Smart Ambient oraz, wyłącznie w modelach Beam 4 i Flex 4, funkcję Smart Talk, która automatycznie wycisza muzykę po wykryciu głosu mówiącego użytkownika. Każdy wariant wyposażono w sześć mikrofonów wykorzystujących technologię kształtowania wiązki i algorytmy sztucznej inteligencji w celu poprawy czystości połączeń głosowych.

JBL Live Buds 4

Każdy z modeli wyposażono w bezprzewodowe ładowanie w standardzie Qi, jednak różnią się one budową oraz parametrami baterii. Czas pracy w zależności od modelu sięga od 40 do 50 godzin.

JBL Live Flex 4

Modele dokanałowe Live Beam 4 i Live Buds 4 wyróżniają się odpornością IP55, model douszny Live Flex 4 oferuje z kolei ochronę IP54.

Niestety, nowa seria nie należy do przystępnych cenowo. Słuchawki z linii Live 4 oznaczają wydatek 819 zł. 

JBL słuchawki bluetooth JBL Live Flex 4 JBL Live Beam 4 JBL Live Buds 4 JBL Live 4
Źródła zdjęć: JBL