Samsung daje 1600 zł. Połączył dwie promocje

Samsung łączy dwie promocje dla smartfonów z serii Galaxy S26. Do 7 czerwca 2026 r. kupujący Galaxy S26 Ultra mogą uzyskać łącznie 1600 zł korzyści: 1000 zł cashbacku w ramach promocji Cashback Wallet do aplikacji Samsung Wallet oraz 600 zł gwarantowanego bonusu w Programie Odkup.

Z kolei decydując się na zakup Galaxy S26+ można otrzymać 700 zł cashbacku i 500 zł bonusu przy wymianie starego urządzenia.

Cashback w aplikacji

W promocji Cashback Wallet zakup Galaxy S26 Ultra i Galaxy S26+ nagradzany jest zwrotem środków w formie elektronicznej. Kupujący Galaxy S26 Ultra otrzymują 1000 zł, a Galaxy S26+ – 700 zł.

Środki trafiają na kartę w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, dostępnej w Galaxy Store i Google Play. Żeby skorzystać z cashbacku, wystarczy kupić urządzenie w terminie od 18 maja do 7 czerwca u jednego z partnerów biorących udział w promocji, wypełnić formularz i zainstalować aplikację „Samsung Zwrot na Kartę”. Środki pojawiają się na koncie w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji.

Program Odkup: pieniądze stare urządzenie

W Programie Odkup prowadzonym przez firmę Foxway można z kolei odsprzedać swoje dotychczasowe urządzenie. Samsung gwarantuje minimalną kwotę odkupu niezależnie od stanu technicznego urządzenia, o ile nadaje się ono do sprzedaży.

Kupujący Galaxy S26 Ultra mogą liczyć na co najmniej 600 zł, Galaxy S26+ – 500 zł, a Galaxy S26 – 400 zł. Ostateczna wycena może być wyższa, zależnie od modelu i stanu oddanego sprzętu.

Przy odsprzedaży modelu Galaxy S25 Ultra 1 TB w ramach Program Odkup można odzyskać nawet 3050 zł. Po złożeniu formularza Foxway wypłaca środki przelewem w ciągu 21 dni roboczych od wyceny urządzenia.

Dwie promocje jednocześnie

Obie promocje obowiązują jednocześnie, można je łączyć. Zakup urządzenia musi odbyć się między 18 maja a 7 czerwca 2026 r. Zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym przyjmowane są do 21 czerwca, a produkt musi zostać aktywowany do 14 czerwca 2026 roku.