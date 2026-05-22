Samsung daje 1600 zł. Połączył dwie promocje
Nawet 1600 zł – tyle można zgarnąć, korzystając z łączonych promocji Samsunga. Producent zachęca w ten sposób do wyboru swoich najnowszych flagowców.
Samsung łączy dwie promocje dla smartfonów z serii Galaxy S26. Do 7 czerwca 2026 r. kupujący Galaxy S26 Ultra mogą uzyskać łącznie 1600 zł korzyści: 1000 zł cashbacku w ramach promocji Cashback Wallet do aplikacji Samsung Wallet oraz 600 zł gwarantowanego bonusu w Programie Odkup.
Z kolei decydując się na zakup Galaxy S26+ można otrzymać 700 zł cashbacku i 500 zł bonusu przy wymianie starego urządzenia.
Cashback w aplikacji
W promocji Cashback Wallet zakup Galaxy S26 Ultra i Galaxy S26+ nagradzany jest zwrotem środków w formie elektronicznej. Kupujący Galaxy S26 Ultra otrzymują 1000 zł, a Galaxy S26+ – 700 zł.
Środki trafiają na kartę w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę, dostępnej w Galaxy Store i Google Play. Żeby skorzystać z cashbacku, wystarczy kupić urządzenie w terminie od 18 maja do 7 czerwca u jednego z partnerów biorących udział w promocji, wypełnić formularz i zainstalować aplikację „Samsung Zwrot na Kartę”. Środki pojawiają się na koncie w ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji.
Program Odkup: pieniądze stare urządzenie
W Programie Odkup prowadzonym przez firmę Foxway można z kolei odsprzedać swoje dotychczasowe urządzenie. Samsung gwarantuje minimalną kwotę odkupu niezależnie od stanu technicznego urządzenia, o ile nadaje się ono do sprzedaży.
Kupujący Galaxy S26 Ultra mogą liczyć na co najmniej 600 zł, Galaxy S26+ – 500 zł, a Galaxy S26 – 400 zł. Ostateczna wycena może być wyższa, zależnie od modelu i stanu oddanego sprzętu.
Przy odsprzedaży modelu Galaxy S25 Ultra 1 TB w ramach Program Odkup można odzyskać nawet 3050 zł. Po złożeniu formularza Foxway wypłaca środki przelewem w ciągu 21 dni roboczych od wyceny urządzenia.
Dwie promocje jednocześnie
Obie promocje obowiązują jednocześnie, można je łączyć. Zakup urządzenia musi odbyć się między 18 maja a 7 czerwca 2026 r. Zgłoszenia w formularzu rejestracyjnym przyjmowane są do 21 czerwca, a produkt musi zostać aktywowany do 14 czerwca 2026 roku.
Partnerzy handlowi objęci promocją to m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom, al.to, operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także sklep Samsung na Allegro i samsung.com/pl. Pełna lista partnerów oraz regulamin promocji dostępne są na stronie zwrotgalaxys.samsung.pl.