System kaucyjny jeszcze nie taki doskonały. Polacy chcieliby jednej zmiany

W Norwegiii można oddać hurtowo butelki, u nas wciąż nie

W Polsce, jeśli chcemy zwrócić butelki lub puszki, jesteśmy zmuszeni skanować je osobno. Ponieważ system kaucyjny najwyraźniej bardzo nam się spodobał, niektórzy rozmarzyli się o opcji "hurtowych zwrotów". Zdaniem niektórych posłów, skopiowanie w Polsce norweskiego rozwiązania byłoby bardziej efektywne, bowiem widać, że ich system jest skuteczny. Wiceministra Anita Sowińska wyjaśnia w portalsamorzadowy.pl na czym polega problem oraz cała technologia tego typu zwrotów.

Dlaczego w Polsce oddajemy opakowania pojedynczo?

I jak to ze wszystkim na świecie bywa, to w dużej mierze kwestia pieniędzy oraz popularności. W Norwegii, owszem, klient może wrzucić cały worek puszek oraz butelek, a automat sam to wszystko posortuje i policzy. Anita Sowińska wskazuje, że zwroty hurtowe, czyli tzw. multi-feed to głównie kwestia ceny oraz skali. Technologia identyfikacji i tak wymaga rozpoznania każdego opakowania. Tłumaczy także, że w warunkach norweskich hurtowe zwroty to także stosunkowo nowe rozwiązanie, wprowadzone w ostatnim czasie. Typ zwrotów multi-feed jest dedykowany dla dużych jednostek handlowych i jest on już dostępny dla polskich przedsiębiorców. Być może w niedalekim czasie i my się doczekamy tego typu udogodnień.