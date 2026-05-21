Największy producent procesorów? Już niedługo to nie będzie Intel czy AMD

NVIDIA od lat kojarzy się przede wszystkim z kartami graficznymi i akceleratorami AI, ale firma coraz mocniej wchodzi też na teren zarezerwowany dotąd dla Intela i AMD. Najnowszym przykładem jest rodzina Vera, czyli procesory oferowane jako samodzielne rozwiązanie dla hyperscalerów i dostawców usług chmurowych.

NVIDIA oferuje aż 88 rdzeni i 176 wątków

Według szacunków samej NVIDII sprzedaż tych układów może sięgnąć 20 miliardów dolarów, a więc równowartość około 73 miliardów złotych. Jednak Amerykanie widzą tu znacznie większą szansę, bo rynek ten wyceniają na zawrotne 200 miliardów dolarów.

Dla porównania dział centrów danych Intela miał w pierwszym kwartale 2026 roku osiągnąć około 5,1 miliarda dolarów przychodu, a AMD około 5,8 miliarda dolarów. W tych liczbach znajdują się jednak różne produkty, w tym akceleratory AI i HPC, rozwiązania sieciowe i inne elementy infrastruktury.

Jeżeli bardzo uprościć porównanie i pomnożyć kwartalne wyniki przez cztery, roczna skala biznesu Intela i AMD w centrach danych wyniosłaby około 20 miliardów dolarów. NVIDIA chce osiągnąć podobny poziom samymi procesorami. To oznaczałoby, że firma Jensena Huanga w bardzo krótkim czasie mogłaby stać się jednym z największych producentów CPU.