Znamy losy podatku od samochodów spalinowych. KE wydała decyzję

I oczywiście: już teraz płacimy masę podatków za sam fakt posiadania auta spalinowego. I nie chodzi mu tu o rzeczy takie jak konieczność opłacania OC, czy przeglądy, bo w jednym i drugim przypadku to kwestia bezpieczeństwa i skutków jego braku. Chodzi mi o opłatę emisyjną, która bierze się z emisji spalin auta spalinowego i wynosi obecnie 8 groszy na litrze, zarówno benzyn, jak i oleju napędowego.

Komisja Europejska decyduje o podatku od aut spalinowych

Jednak oprócz tego zgodnie z warunkami KPO miały dojść kolejne opłaty. Mowa tu o podatku od posiadania auta spalinowego oraz dodatkowej opłacie od rejestracji takiego pojazdu. Dodatkowo firmy, które mają w swojej flocie przynajmniej dwa auta spalinowe, również miałyby ponosić dodatkowe opłaty. Niezrealizowanie tego wymogu mogłoby się wiązać z nałożeniem na Polskę gigantycznej kary w wysokości 4 mld euro.

Jednak za namowami polskiego rządu Komisja Europejska zdecydowała, że rzeczone opłaty nie będą musiały być wprowadzanie w życie. W to miejsce ma być powołany Rządowy Fundusz Ciepłownictwa Systemowego, który ma działać w latach 2026-2030 i na ten cel państwo Polskie ma przeznaczyć 3 mld zł. Jego celem ma być rozwój sieci ciepłowniczych w Polsce w celu ograniczenia emisji w sezonie grzewczym.

Kolejnym warunkiem jest zwiększenie udziału Polski w Europejskim Programie Satelitarnym IRISS. Obecnie Polska zadeklarowała wkład na poziomie 500 mln euro, jednak zostanie on podniesiony do 665 mln euro. Jego celem jest zapewnienie szybkiej i stabilnej łączności satelitarnej zarówno dla administracji, jak i rejonów UE, w których są problemy z dostępem do internetu. Ma to więc być taki trochę europejski SpaceX, chociaż rządowy i na lokalną skalę.