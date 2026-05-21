Znamy losy podatku od samochodów spalinowych. KE wydała decyzję
KPO to nie tylko pożyczka, która jest wydawana mniej, lub bardziej rozsądnie, ale także liczne warunki, które Polska musi spełnić, aby te pieniądze w ogóle dostać. Jednym z nich były trzy różne opłaty od aut spalinowych, w tym podatek za sam fakt ich posiadania.
I oczywiście: już teraz płacimy masę podatków za sam fakt posiadania auta spalinowego. I nie chodzi mu tu o rzeczy takie jak konieczność opłacania OC, czy przeglądy, bo w jednym i drugim przypadku to kwestia bezpieczeństwa i skutków jego braku. Chodzi mi o opłatę emisyjną, która bierze się z emisji spalin auta spalinowego i wynosi obecnie 8 groszy na litrze, zarówno benzyn, jak i oleju napędowego.
Komisja Europejska decyduje o podatku od aut spalinowych
Jednak oprócz tego zgodnie z warunkami KPO miały dojść kolejne opłaty. Mowa tu o podatku od posiadania auta spalinowego oraz dodatkowej opłacie od rejestracji takiego pojazdu. Dodatkowo firmy, które mają w swojej flocie przynajmniej dwa auta spalinowe, również miałyby ponosić dodatkowe opłaty. Niezrealizowanie tego wymogu mogłoby się wiązać z nałożeniem na Polskę gigantycznej kary w wysokości 4 mld euro.
Jednak za namowami polskiego rządu Komisja Europejska zdecydowała, że rzeczone opłaty nie będą musiały być wprowadzanie w życie. W to miejsce ma być powołany Rządowy Fundusz Ciepłownictwa Systemowego, który ma działać w latach 2026-2030 i na ten cel państwo Polskie ma przeznaczyć 3 mld zł. Jego celem ma być rozwój sieci ciepłowniczych w Polsce w celu ograniczenia emisji w sezonie grzewczym.
Kolejnym warunkiem jest zwiększenie udziału Polski w Europejskim Programie Satelitarnym IRISS. Obecnie Polska zadeklarowała wkład na poziomie 500 mln euro, jednak zostanie on podniesiony do 665 mln euro. Jego celem jest zapewnienie szybkiej i stabilnej łączności satelitarnej zarówno dla administracji, jak i rejonów UE, w których są problemy z dostępem do internetu. Ma to więc być taki trochę europejski SpaceX, chociaż rządowy i na lokalną skalę.
Trzeba przyznać, że obydwa warunki, które musi spełnić Polska, są jednocześnie korzystnymi dla nas samych projektami. Warto więc pochwalić rząd za sprawczość w tej konkretnej kwestii.